Из них около 137 тоннами собирались накормить военнослужащих в зоне ООС.

В военных частях обнаружили почти 700 тонн некачественных продуктов

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В военных частях обнаружили почти 700 тонн некачественных продуктов

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В течение 2018 года было проведено 257 проверок по вопросам организации питания ВСУ. Об этом говорится на странице Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook.

С начала года сотрудники управления осмотрели 4272 тонны пищевых продуктов в военных частях. Проверили 40051 комплект сухпайков, 203 587 куриных яиц. Не допустили к питанию ВСУ 685 тонн продуктов.

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По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы не были допущены к питанию личного состава ВСУ 2087 тонн некачественных и опасных пищевых продуктов. Всего с начала года прошлого провели 21428 лабораторных исследований продуктов, проверили 11412 тонн продуктов.

“С начала года мобильной рабочей группой в районе проведения АТО и ООС совершено 40 проверок вопросов организации питания и безопасности и качества пищевых продуктов в 30 воинских частях“, - отметило также управление.

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Всего проверили 736 тонн продуктов, 281510 яиц, 277 тонн воды и 40337 комплектов сухпайков. По результатам проверок 137 тонн продуктов не допустили к питанию военных.

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам проверки управления 118 образцов вещевых предметов для ВСУ получили негативную оценку.