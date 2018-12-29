В Белой Церкви любовник бросил гранату в такси мужу своей возлюбленной

Граната оказалась учебная.

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В городе Белая Церковь Киевской области мужчина бросил гранату в салон такси, чтобы любимая не ехала от него.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

“К счастью, взрывное устройство оказалось ненастоящим. На месте происшествия полицейские изъяли макет гранаты УЗРГМ“, - уточнили в полиции.

Об уголовной событие в полицию Киевщины сообщил 26-летний житель города Белая Церковь.

Заявитель сообщил, что в тот вечер к нему позвонила его жена, с которой он из-за определенных обстоятельствах пока не проживает и попросила о помощи.

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“Оказывается кавалер, с которым она сейчас живет, навеселе устроил с ней ссору. Поэтому мужчина сразу вызвал такси и поехал спасать молодую женщину. Однако, из дома вышла не его жена, а незнакомец навеселе. Он, открыв дверцу такси, бросил предмет, похожий на гранату, со словами “Никто никуда не едет! С Новым годом!“, - уточнили в полиции обстоятельства сложного любовного треугольника.

О том, что граната учебная, водитель такси и мужчина понятия не имели. Они тотчас выскочили из машины и вызвали полицию.

Правонарушителем оказался 32-летний местный житель. Полиции он объяснил, что предмет, похожий на гранату, нашел в городе просто на улице.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Продолжается следствие.

Как сообщалось 3 января, по предварительной информации, к убийству двух иностранных студенток, которых сегодня утром нашли мертвыми в Киевском районе Харькова, может быть причастен бывший парень одной из них.