ЧП на Драгобрате: В падении лыжников администрация винит самих туристов

Камеры видеонаблюдения зафиксировали странные действия туристов.

К счастью, никто из людей серьезно не пострадал drago-brat.com

Владельцы подъемника на украинском горнолыжном курорте Драгобрат утверждают, что двое лыжников, которые выпали из подъемника из-за неисправности сиденья, сами отцепили конструкцию подъемника.

Об этом УНН сообщила администратор курортного комплекса Вершина Карпат Надежда Цибиленко.

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“На подъемнике все в порядке, они сами зацепились, развернулись и выпали. Потому что они сидели в сиденье поэтому не могли выпасть из конструкции. Кресло держало их. Они оперлись и отцепили конструкцию самостоятельно. Вместе со своими лыжами, которые были прикреплены и висели снизу“, - сообщает администратор.

Также, администрация уверяет, что они это спланировали сделать заранее. Потому что просматривая камеру наблюдения, они заметили странные действия туристов, которые якобы планировали выпрыгнуть с подъемника.

Как сообщалось 3 января, по сообщению очевидцев, с подъемника на украинском горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья упали двое лыжников.