Убийца семьи в Виннице заговорил в суде

Мужчина заявил, что ничего не помнит, и попросил журналистов перестать задавать ему вопросы. Тем временем состоялись похороны его семьи.

Анатолий Малец во время заседания суда в Виннице Сайт города Винницы

Суд в Виннице арестовал Анатолия Мальца, которого подозревают в убийстве четырех членов своей семьи, включая двух маленьких детей. Об этом сообщает сайт города Винницы в четверг, 3 января.

Отмечается, что заседание состоялось накануне, 2 января, и проходило в частично закрытом режиме. Полностью закрыть заседание требовали адвокаты подсудимого, также адвокатами было заявлено о необходимости психиатрического обследования Анатолия.

Обвинение же напротив, настаивало на открытом заседании, указав на резонанс дела. Анатолий Малец сказал журналистам, что не понимает, что с ним сейчас происходит. По его словам, у него "только частичные отрывки памяти".

"Я вас прошу, если можем, не задавайте вопросов. Я до конца не понимаю, что и как. Пожалуйста, отойдите", – сказал Малец журналистам.

Тем временем в Виннице попрощались с членами убитой семьи, сообщает 33 канал. Друзья и близкие провели в последний путь 3-летнюю Свету, 7 летнего Дениса, их маму Надежду и бабушку Валентину Анатольевну.

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Напомним, 31 декабря в Виннице произошло резонансное убийство: в одной из квартир были обнаружены мертвыми две женщины и мальчик. Трехлетнюю девочку с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию, но она скончалась. Все жертвы получили тяжелые травмы головы.

Скорую помощь вызвал винничанин, который сообщил, что обнаружил в квартире мертвыми своих родных. Позже полицейские заподозрили его убийстве. Мужчина предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым убивал женщин и детей.

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