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"Полстраны в угаре слушает стеб над Верховным Главнокомандующим" - Геращенко

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Политик возмущена тем, что ее коллеги издеваются над темой военного положения, пока меньшинство спасает страну.
Геращенко напомнила, что на Майдан тоже вышло не 48 млн украинцев
Геращенко напомнила, что на Майдан тоже вышло не 48 млн украинцев
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Поляки назвали захват украинских экипажей и судов и кризис в Керченском проливе важнейшим событием 2018 года, а украинцы не осознают всех рисков. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Она сослалась на твит CBOS - Института общественного мнения в Польше, согласно опросу которого главным событием внутри страны для поляков стало празднование столетия восстановления независимости Польши. За него проголосовали 40% респондентов. 

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В то же время на международной арене больше всего голосов (6%) получила атака в Керченском проливе на украинские корабли.

“Наши ближайшие соседи прекрасно осознают, что означает эскалация конфликта на Донбассе, прямая военная агрессия на море, и важность отпора. Они боятся стать следующими“, - считает Геращенко.

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Она также напомнила, что многие украинские политики комментировали захват украинских экипажей фразой “Порошенко напал на Азовское море, чтобы остановить выборы“.

“Телеканалы соревновались, кто больше пригласит “экспертов“ и оппозиционеров, и кто чувствительнее поиздевается над военным положением. Слово военным и армии, которые полностью поддержали это решение, давали мало“, - возмущена Геращенко.

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“Полстраны в каком-то угаре не осознают рисков и слушают стеб над Верховным Главнокомандующим воюющей страны“, - отметила она.

Политик подчеркнула, что на Майдан тоже вышли на 48 млн человек, а активное меньшинство, и именно они сохранили страну, меньшинство пошло и на войну.

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко собрался в президенты. Он планирует сесть за стол переговоров с боевиками на Донбассе и предложить им “широчайшую автономию“, а всей стране - федерализацию.

 

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Теги: Геращенко, Порошенко, Майдан, военное положение, Керченский пролив
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