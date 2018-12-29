"Полстраны в угаре слушает стеб над Верховным Главнокомандующим" - Геращенко

Политик возмущена тем, что ее коллеги издеваются над темой военного положения, пока меньшинство спасает страну.

Геращенко напомнила, что на Майдан тоже вышло не 48 млн украинцев facebook.com/iryna.gerashchenko

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Поляки назвали захват украинских экипажей и судов и кризис в Керченском проливе важнейшим событием 2018 года, а украинцы не осознают всех рисков. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Она сослалась на твит CBOS - Института общественного мнения в Польше, согласно опросу которого главным событием внутри страны для поляков стало празднование столетия восстановления независимости Польши. За него проголосовали 40% респондентов.

Zdaniem ankietowanych w kraju wydarzeniem roku 2018 były obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (40%). Na arenie międzynarodowej za najważniejsze wydarzenie minionego roku Polacy uznali atak rosyjskiej marynarki na ukraińskie okręty na Morzu Azowskim (6%). — CBOS (@CBOS_Info) January 2, 2019

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В то же время на международной арене больше всего голосов (6%) получила атака в Керченском проливе на украинские корабли.

“Наши ближайшие соседи прекрасно осознают, что означает эскалация конфликта на Донбассе, прямая военная агрессия на море, и важность отпора. Они боятся стать следующими“, - считает Геращенко.

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Она также напомнила, что многие украинские политики комментировали захват украинских экипажей фразой “Порошенко напал на Азовское море, чтобы остановить выборы“.

“Телеканалы соревновались, кто больше пригласит “экспертов“ и оппозиционеров, и кто чувствительнее поиздевается над военным положением. Слово военным и армии, которые полностью поддержали это решение, давали мало“, - возмущена Геращенко.

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“Полстраны в каком-то угаре не осознают рисков и слушают стеб над Верховным Главнокомандующим воюющей страны“, - отметила она.

Политик подчеркнула, что на Майдан тоже вышли на 48 млн человек, а активное меньшинство, и именно они сохранили страну, меньшинство пошло и на войну.

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко собрался в президенты. Он планирует сесть за стол переговоров с боевиками на Донбассе и предложить им “широчайшую автономию“, а всей стране - федерализацию.