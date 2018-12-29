На Прикарпатье задержали дважды выдворенного криминального авторитета

На Прикарпатье СБУ задержала "вора в законе" по кличке Тенго Гальский, которого за год уже дважды выдворяли из Украины.

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали "вора в законе" по кличке Тенго Гальский, которого за год уже дважды выдворяли из Украины. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке Тенго Гальский, используя фиктивные документы, незаконно въехал на территорию Украины.

По оперативной информации, злоумышленник прибыл в Украину "для координации деятельности организованных преступных группировок".

""Вор в законе" должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от краж, грабежей, разбойных нападений и кражи автомобилей в столичном регионе", - утверждают в СБУ.

По данным ведомства, злоумышленника задержали в одном из комплексов отдыха в Ивано-Франковской области. Во время задержания правоохранители обнаружили у мужчины пистолет ПМ и поддельные документы для незаконного пребывания в Украине. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье незаконное обращение с оружием, и устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного.

Напомним, 30 октября 2018 года правоохранители второй раз в году выдворили за пределы государства "вора в законе" по прозвищу Тенго Гальский. Его задержали в Киеве.

Также сообщалось, что полицейские принудительно выдворили за пределы Украины "вора в законе" по прозвищу Арчи.

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