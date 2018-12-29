В Киевской области пьяный бросил в салон такси гранату

В Белой церкви нетрезвые разборки в любовном треугольнике едва не закончились трагедией. К счастью, брошенная граната оказалась муляжом.

Таксист и пассажир не знали, что им в салон авто бросили муляж

В городе Белая Церковь Киевской области нетрезвый молодой человек открыл дверь подъехавшего такси и бросил внутрь гранату. К счастью, взрывоопасный предмет оказался муляжом, сообщает в четверг, 3 января, отдел коммуникации полиции Киевской области.

Об инциденте в полицию сообщил 26-летний местный житель. По его словам, ему позвонила жена, которая в настоящий момент живет с другим мужчиной, и попросила о помощи. В частности, женщина пожаловалась, что ее нынешний сожитель в нетрезвом состоянии устроил скандал. Мужчина вызвал такси и поехал спасать жену. Вместо нее из дома вышел нетрезвый сожитель женщины. Открыв дверцу такси, он бросил внутрь гранату, прокричав: "Никто никуда не едет! С Новым годом!".

Водитель и пассажир выскочили из машины и вызвали полицию. О том, что граната - муляж, они знать не могли.

Правонарушителем оказался 32-летний местный житель. Полиции он объяснил, что предмет, похожий на гранату, нашел в городе.

По факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в первые дни нового года произошел целый ряд инцидентов с использованием гранат. Так, в Тернополе от взрыва гранаты в общежитии погиб человек, а в Тернопольской области молодой человек взорвал гранату в нежилом помещении – ранения получили пятеро. Кроме того, в Ровенской области нетрезвый молодой человек в ходе конфликта на улице бросил гранату под ноги молодой паре.

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