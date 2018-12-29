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Националист Билецкий пожаловался на бан в Facebook из-за поздравления

Комментариев: 2
Блокирование своего аккаунта в Андрей Билецкий считает происками ботов.
Нацкорпус поздравил украинцев с новогодними праздниками
Нацкорпус поздравил украинцев с новогодними праздниками
Скриншот

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Народный депутат и глава Национального Корпуса пожаловался на блокировку своего аккаунта в Facebook.  Причиной бана нардеп называл видеопоздравление с Новым годом. Об этом Билецкий сообщил в блоге Украинской правды.

“Очередная бот-атака на наше движение. После трех банов страницы Национального корпуса, удаление публикаций на всех наших ресурсах в Фейсбуке, в том числе Национальный дружин, на этот раз забанили мою страницу. Фактически она существует, но пользоваться ею я не могу. На целый месяц, возможно и больше, остаюсь без возможности публиковать новости и вести любую активность в Фейсбуке“, - жалуется Билецкий.

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Билецкий говорит, что причиной этого запрета стала публикация его видеопоздравления с Новым годом и Рождеством. Нардеп еще раз опубликовал видео в своем блоге.

Напомним, поздним вечером 29 октября группа неизвестных напала на активиста Национальных дружин Юрия Малимонова. Сообщалось, что нападали со спины и активист не успел дать отпор и оценить ситуацию. Тогда Белецкий заявил, что его побратимы справятся с инцидентом самостоятельно.

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Теги: билецкий, нацкорпус
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Комментариев (2)
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ТакТакс    03.01.2019, 19:04
Оценка:  +1
ТакТакс
какое горе, фашиста забанили
Антибес    03.01.2019, 18:28
Оценка:  +2
Антибес
Гитлеру с Бандерой пожалуйся,забавная,коричневая скотыняка!Они всё порешают!!!))))))))))))
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