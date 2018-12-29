На выборах президента бюллетень будет рекордно длинным - политтехнолог

Огромное количество кандидатов будут техническими, еще часть отрепетирует на ближайших выборах выборы в Раду.

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На предстоящих выборах президента Украины будет рекордное количество технических кандидатов. Такую мысль высказал политический консультант Олег Медведев, передает "Прямой".

Целью огромного количества фамилий в списке будет оттягивания голосов, отметил он. "Я думаю, что кандидатов будет от 50 до ста. Это будет рекорд в истории Украины. Надо готовиться к очень длинному бюллетеню", - отмечает политтехнолог.

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Кроме того, определенная часть политиков использует выборы президента как площадку для репетиции парламентских выборов. "Мне, кстати, кажется, что у Зеленского такой план", - предположил Медведев.

"Но, сколько бы ни было кандидатов, по большому счету борьба будет среди двух главных кандидатов - Петра Порошенко и Юлии Тимошенко", - считает политтехнолог.

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Напомним, ранее о желании баллотироваться в президенты и раздать боевикам "широчайшую автономию" заявил лидер запрещенной КПУ Петр Симоненко. Собирается пойти на выборы и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.