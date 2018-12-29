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Полиграфолога, проверявшего на детекторе лжи Пашинского, уволили

Комментариев: 5
Увольнение эксперта полиграфа Олега Ясинского суд признал законным .
Вячеслав Химикус и Сергей Пашинский
Вячеслав Химикус и Сергей Пашинский
InfoKava.com

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Суд признал законным увольнение главы Закарпатского областного подразделения ассоциации полиграфологов Украины Олега Ясинского от 20.09.2017 г. Об этом сообщают Украинские Новости.

Причиной увольнения эксперта стало нарушение правил ассоциации: торговля и эксплуатация оборудования, не соответствующего ГОСТу, а также использование неутвержденных законом методик исследований на полиграфе.

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Например, при проведении проверки Пашинского, эксперт использовал метод Взаимных исключений (разработка РФ) и детектор лжи, не соответствующий ГОСТу. Указанный метод проверки в Украине не лицензирован.

Олег Ясинский не согласился с претензиями и защищает свои права в суде. Эксперт требует восстановления в должности и материальной компенсации в размере 50 тысяч гривен.

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Напомним, что вечером 31 декабря в Киевской области произошел инцидент с участием народного депутата Сергея Пашинского, во время которого он применил оружие и прострелил ногу мужчине.

У пострадавшего Химикуса своя версия событий.

Пашинский также рассказал, откуда взял пистолет, из которого он ранил Химикуса, и зачем он его носит.

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Теги: ясинский, пашинский, химикус
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Комментариев (5)
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farfalle    03.01.2019, 19:40
Оценка:  +1
farfalle
Думаю, Пашинский плохо кончит. Слишком много знает
Letohradek    03.01.2019, 18:44
Оценка:  -7
Letohradek
Всем на заметку! При подобных случаях, стрелять надо в голову, быдловатым быкам!
ТакТакс    03.01.2019, 19:02
Оценка:  +4
ТакТакс
Надо полагать что под быком тЫ имеешь ввиду скотину пашинского?
Letohradek    03.01.2019, 19:14
Оценка:  -4
Letohradek
У быдловатого быка не было пистолета. Всосал?
farfalle    03.01.2019, 19:43
Оценка:  +1
farfalle
А в сраку Пашинского поцелуешь?
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