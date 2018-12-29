В Украине уменьшилась заболеваемость гриппом

За последнюю неделю эпидсезона 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 191 тысяча человек. В Украине нет эпидемии гриппа.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за последнюю неделю 2018 года уменьшилась на 10% по сравнению с неделей ранее. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За последнюю 52-ю неделю эпидсезона 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 191 тысяча человек. В Украине нет эпидемии гриппа. В то же время, эпидемические пороги превышены в пяти областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской", - говорится в сообщении.

Указано, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 496,3 на 100 тысяч населения, что на 4,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Известно также, что из всех заболевших за неделю 61,7% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3,5% и 16% соответственно.

Ранее в Киеве 52-ю неделю эпидсезона у взрослого и детского населения наблюдалось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19,7%.

Перед этим сообщалось, что в Украине гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек. Пока в стране нет эпидемии гриппа, но эпидемические пороги превышены в девяти областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet