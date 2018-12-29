Самые "плодовитые": Больше всего наобещали украинцам Гройсман, Марцинкив и Омелян

Юлия Тимошенко оказалась на четвертом месте о количеству озвученных обещаний .

Читай также: "Полстраны в угаре слушает стеб над Верховным Главнокомандующим" - Геращенко

Абсолютным лидером года по количеству данных обещаний в 2018 году стал премьер Владимир Гройсман. Об этом пишет "Слово і діло", уточняя, что он и раньше был лидером списка.

Гройсман дал в течение прошлого года 128 обещаний. Среди обещаний Гройсмана несколько касались газа - к примеру, он вначале заверил, что цены на газ для населения расти не будут, но к началу отопительного сезона провалил это обещание.

Читай также: Опрос: 78% украинцев готовы избирать президента

Заверял премьер украинцев и в том, что до весны цены больше не будут расти, и что газа хватит до конца отопительного сезона.

Были у Гройсмана и медицинские обещания - например, об электронном рецепте на "доступные лекарства" (теперь обещают сделать в 2019 году) и 40 новых кардиоцентрах и 13 ангиографах (также перешли в 2019 год).

В лидеры по обещаниям украинцам попали Гройсман, Тимошенко и Омелян ru.slovoidilo.ua

Читай также: Наливайченко будет баллотироваться в президенты

Помимо прочего, в наступившем году Гройсман хочет осчастливить украинцев строительством дорог на сумму в 56 млрд грн и вводом в эксплуатацию 30 новых локомотивов General Electric.

Среди министров на первом месте по обещаниям оказался министр инфраструктуры Владимир Омелян, на счету которого их 113. Среди его планов - новые логистические железнодорожные хабы и массовые проверки асфальтных заводов.

Читай также: Самопомич выдвинула своего кандидата в президенты

Среди депутатов на первом месте - Юлия Тимошенко, которая дала 91 обещание. Она обещала, помимо прочего, законопроект о разрешении записывать разговор с чиновниками как тайно, так и открыто. Кроме того, как всем известно из ее же рекламы, Тимошенко обещала вдвое снизить тарифы на газ для населения.

Среди глав ОГА лидером стала глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. На протяжении года она дала 57 обещаний. Среди прочего, Светличная заявила обещала ремонты во всех областных больницах.

Читай также: Участки и избиратели в России оказались бы под колпаком ФСБ - Климкин

Среди мэров лидером по обещаниям стал глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он обогнал даже Омеляна и лишь немного отстал от Гросмана, дав 114 обещаний. Мэр планирует ремонтировать улицы и дороги областного и обучать ІТ-специальностям детей из малообеспеченных семей.

Напомним, ранее политтехнолог Олег Медведев заявил, что на будущих выборах президента украинцев ждет рекордно длинный бюллетень. Тем временем на выборы собрался лидер запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко.