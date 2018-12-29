Экс-замглавы АП назвал фейком информацию о выселении УМЦ МП из Лавры

Ростислав Павленко поздравил всех "с новым фейком" и назвал бредом растиражированную СМИ информацию со ссылкой на источник, близкий к нему.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины назвал полным бредом распространенную со ссылкой на близкий к нему источник информацию о приказе подготовки исков к УПЦ МП. Об этом во четверг, 3 января, он сообщил на своей странице в Facebook.

"Заявляю ответственно: это бред", - написал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководителям музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника якобы дано указание готовить иски о прекращении аренды своих помещений общинами Украинской православной церкви Московского патриархата.

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