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Экс-замглавы АП назвал фейком информацию о выселении УМЦ МП из Лавры

Комментариев: 1
Ростислав Павленко поздравил всех "с новым фейком" и назвал бредом растиражированную СМИ информацию со ссылкой на источник, близкий к нему.
В виртуальном пространстве развернулась "война за Лавру"
В виртуальном пространстве развернулась "война за Лавру"
vesti-ukr.com

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины назвал полным бредом распространенную со ссылкой на близкий к нему источник информацию о приказе подготовки исков к УПЦ МП. Об этом во четверг, 3 января, он сообщил на своей странице в Facebook.

"Заявляю ответственно: это бред", - написал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководителям музея Киево-Печерской Лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника якобы дано указание готовить иски о прекращении аренды своих помещений общинами Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Теги: УПЦ МП, Лавра, Киево-Печерская Лавра, фейк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
doctorek    03.01.2019, 19:08
Оценка:  -1
doctorek
Чё тама фсб шные попы вообще делают???
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