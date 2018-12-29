На страну обрушится снежный вихрь: Обещают перебои со светом и блокаду дорог

Циклонический вихрь будет сопровождаться метелями, снегопадами и гололедом.

На Украину обрушится снежный вихрь: снегопады, гололед и ветер могут парализовать движение на дорогах kirovohrad.dsns.gov.ua

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На Украину в пятницу, 4 января обрушится циклонический вихрь, который будет сопровождаться снегопадами, метелями и гололедом. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает 112.ua.

“4 января мы ждем циклонический вихрь в районе Азовского моря, и под его влиянием будет находиться юго-восточная часть Украины“, - отметил он.

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Уже в 8:00 5 января, по данным синоптиков, циклон покинет Украину и переместится на территорию РФ. “Уже 5 января днем такие явления в Украине ослабеют и прекратятся“, - заверил Кульбида.

Больше всего осадков ожидается в Луганской и Донецкой областях. Высота снежного покрова составит от 15 до 20 см, самый толстый слой снега - в 20 см - ожидают в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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“Кроме сильных снегопадов, мы ожидаем усиления скорости ветра до 15-20 м/с, на побережье Азовского моря - до 25 м/с, а также метели и снежные сугробы“, - говорит директор Укргидрометцентра.

Частично на побережье будет иметь место налипание снега и гололед, усложнятся условия пребывания судов и работа портов, добавил он. Такие метеорологические условия относятся к первому уровню опасности, на которую уже нужно реагировать, подчеркнул Кульбида.

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“Наибольшее влияние погодные условия окажут на работу автотранспорта, движение на дорогах и улицах. Усиление ветра вместе с гололедом приведет к нарушению электроснабжения“, - спрогнозировал синоптик.

Ранее сообщалось, что в среду в Закарпатской области из-за непогоды были обесточены 40 населенных пунктов.