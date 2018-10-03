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У Зеленского на сайте нашли махинации со счетчиком - СМИ

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Комментариев: 4
Счетчик желающих вступить в команду Зеленского людей на его сайте не связан с настоящим числом зарегистрированных.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

На сайте Команды Зеленского всего за два дня якобы набралось 200 тысяч желающих вступить в эту команду, однако счетчик людей, которые заполнили соответствующую анкету, не связан с настоящим числом зарегистрированных. На висящую на заглавной странице сайта цифру влияет прописанный веб-мастерами скрипт, сообщает в четверг, 3 января, издание Днепроград.

"Такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Ведь речь идет не о лайках, а о регистрации - желающий вступить должен предоставить свои контактные данные, а на это согласен не каждый, да и времени это занимает больше, чем просто лайк", - отмечает блогер Игорь Бигдан.

Пользователи заметили, что счетчик ведет себя странно, а именно - увеличивается стабильно на 130-150 пунктов в минуту, независимо от времени суток, даже в три часа ночи.

 

 

Как объяснили веб-мастера, счетчик увеличивается от специального запроса, а на сервере отвечает скрипт, который увеличивает число, никак не связанное с заполнением анкет.

Ранее известный комик и актер Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа идет в политику.

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, фото, кандидаты, махинации, Парламентские выборы, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    03.01.2019, 19:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Донецк быстро вернётся, если победит запоребриковский кандидат, это очевидно. Но вся фигня в том, что вернётся он уже не в Украину. Он вернётся в Малороссию.
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 19:15
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Хорошее начало. Далеко пойдет.
Колишній-східняк    03.01.2019, 19:06
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Зелёнка явно ввязался в игру, где его шансы, как у разменной монеты.
Колишній-східняк    03.01.2019, 19:37
Оценка:  0
Колишній-східняк
И мы ещё не раз вспомним Вову из Квартала як тендітну квіточку самого начала гонки. Дальше будет хуже. Больше. Грязнее. Обильнее.
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