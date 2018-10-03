У Зеленского на сайте нашли махинации со счетчиком - СМИ

Счетчик желающих вступить в команду Зеленского людей на его сайте не связан с настоящим числом зарегистрированных.

На сайте Команды Зеленского всего за два дня якобы набралось 200 тысяч желающих вступить в эту команду, однако счетчик людей, которые заполнили соответствующую анкету, не связан с настоящим числом зарегистрированных. На висящую на заглавной странице сайта цифру влияет прописанный веб-мастерами скрипт, сообщает в четверг, 3 января, издание Днепроград.

"Такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Ведь речь идет не о лайках, а о регистрации - желающий вступить должен предоставить свои контактные данные, а на это согласен не каждый, да и времени это занимает больше, чем просто лайк", - отмечает блогер Игорь Бигдан.

Пользователи заметили, что счетчик ведет себя странно, а именно - увеличивается стабильно на 130-150 пунктов в минуту, независимо от времени суток, даже в три часа ночи.

Как объяснили веб-мастера, счетчик увеличивается от специального запроса, а на сервере отвечает скрипт, который увеличивает число, никак не связанное с заполнением анкет.

Ранее известный комик и актер Владимир Зеленский заявил, что партия Слуга народа идет в политику.

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