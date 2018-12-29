В Одесской области мужчина заподозрил соседа в краже еды и отрезал ему ухо

За совершенное прямо в новогоднюю ночь преступление житель Тарутинского района может сесть на 5-8 лет.

В Одесской области мужчина избил односельчанина и отрезал ему ухо od.npu.gov.ua

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Тарутинские правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь причинил отрезал ухо своему односельчанину. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"31-летний злоумышленник сначала избил потерпевшего, а когда тот потерял сознание, - отрезал ему ухо. Сейчас правонарушитель задержан", - говорится в сообщении.

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Событие произошло в одном из сел Тарутинского района, уточняют правоохранители. Все начиналось с бытового конфликта: около часу ночи в дом 48-летнего мужчины пришел нетрезвый односельчанин с претензией, что сосед якобы похитил у него из дома продукты питания.

"После словесных обвинений незваный гость начал бить хозяина, а когда тот потерял сознание, - ножом отрезал ему ухо и ушел", - говорят в Нацполиции.

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О происшествии полицейским сообщили родственники потерпевшего, которые на следующий день пришли его навестить.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 121. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Виннице взяли под стражу без права на залог главу семейства, подозреваемого в убийстве жены, ее матери и двоих маленьких детей.