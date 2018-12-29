Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.

В Одессе пассажирам трамвая, следовавшего по маршруту №5, пришлось толкать вагон на разворотном кольце в Аркадии. Об этом сообщает Думская в четверг, 3 января.

Отмечается, что инцидент произошел около 15:00. Из-за неисправности контактного провода трамвай остановился точно поперек дороги, заблокировав автомобильное движение.

"Неравнодушным пассажирам удалось оттолкнуть многотонную машину на несколько метров назад. Только после этого у водителя получилось с разгона преодолеть неблагополучный участок", – говорится в сообщении.

В итоге движение транспорта было перекрыто примерно 25 минут.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе пассажиры толкали трамвай

Ранее подобный инцидент произошел в Харькове. Там пассажирам пришлось толкать трамвай 27 маршрута. Он заглох в районе станции метро Студенческая.

А на Закарпатье на станции Квасы пассажиры толкали поезд Ивано-Франковск-Рахов, у которого вышли из строя оба двигателя.

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