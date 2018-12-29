Синоптики спрогнозировали погоду на Рождество

По их словам, стоит ждать резкого похолодания, а столбики термометров опустятся до -11 градусов.

В Украине на Рождество следует ожидать резкого похолодания - столбики термометров опустятся до -8 -11 градусов. Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

Она также отметила, что погода в Украине в православный рождественский сочельник будет едва ли не самой холодной во всей Европе.

Похолодания стоит ожидать уже 3 января. Помимо морозов прогнозируются снегопады в большинстве областей.

По словам Натальи Диденко, на это рождество украинцев ожидает настоящая морозная погода.

"Пора доставать праздничные шерстяные платки и плахты", - добавила Диденко, опубликовав также карту с прогнозом погоды.

Погода на 6 января

Погода на 6 января в Киеве и Украине / фото: meteo.gov.ua

В Украине 6 января 2019 года в средняя температура воздуха ночью будет составлять от -8 до -11, а днем столбик термометра поднимется до -3 до -5 градусов.

На юге страны 6 января 2019 года ожидается от -1 до 1 градусов (в Крыму), а ночью от -5 до -7. На западной части страны и в Одессе будет до -6, в Херсоне и Николаеве до -9, на севере и востоке столбик термометра опустится до -12.