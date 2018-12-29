Синоптики спрогнозировали погоду на Рождество
По их словам, стоит ждать резкого похолодания, а столбики термометров опустятся до -11 градусов.
В Украине на Рождество следует ожидать резкого похолодания - столбики термометров опустятся до -8 -11 градусов. Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.
Она также отметила, что погода в Украине в православный рождественский сочельник будет едва ли не самой холодной во всей Европе.
Похолодания стоит ожидать уже 3 января. Помимо морозов прогнозируются снегопады в большинстве областей.
По словам Натальи Диденко, на это рождество украинцев ожидает настоящая морозная погода.
"Пора доставать праздничные шерстяные платки и плахты", - добавила Диденко, опубликовав также карту с прогнозом погоды.
Погода на 6 января
Погода на 6 января в Киеве и Украине / фото: meteo.gov.ua
В Украине 6 января 2019 года в средняя температура воздуха ночью будет составлять от -8 до -11, а днем столбик термометра поднимется до -3 до -5 градусов.
На юге страны 6 января 2019 года ожидается от -1 до 1 градусов (в Крыму), а ночью от -5 до -7. На западной части страны и в Одессе будет до -6, в Херсоне и Николаеве до -9, на севере и востоке столбик термометра опустится до -12.
Погода на 7 января
Погода на 7 января в Киеве и Украине / фото: meteo.gov.ua
Рождество в Украине встретят с морозами, средняя дневная температура от -5 до -7 градусов, а ночная от -8 до -10. Погода в Киеве 7 января 2019 года будет минусовой. Температура воздуха днем -8 -10, ночью температура не опустится.
По прогнозам синоптиков, 7 января 2018 года на западе и севере страны до -9, а на юге Украины (в Крыму и Одесской области) ожидается -3 до -8.
Погода на 8 января
Погода на 8 января 2019 / фото: meteo.gov.ua
В Гидрометцентре прогнозируют на вторник 8 января, до -13 в центре и до -12 на севере страны. И только в южных областях будет значительно теплее - около -2 до -5.
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