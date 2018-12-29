Порошенко показал свой прошлый год в фото

Глава государства Петр Порошенко обнародовал в социальной сети фотоальбом под названием Год президента в фото.

Петр Порошенко показал подборку сделанных его пресс-службой фото в течение 2018 года facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко показал в фотографиях, как прошел его прошлый год. Фотоальбом под названием Год президента в фото он обнародовал в четверг, 3 января, в Facebook.

"Таким был мой год 2018... Спасибо всем, кто был рядом!" - написал глава государства в соцсети.

В опубликованном фотоальбоме всего собраны 44 снимка, сделанные пресс-службой главы государства в течение 2018 года в разное время и в разных местах: на востоке Украины, в Киеве, в других регионах страны, а также в зарубежных поездках Порошенко.

При этом на многих отобранных фото президент изображен со своей женой - Мариной Порошенко.

Ранее украинский президент Петр Порошенко назвал ТОП-7 украинских песен, которые являются, по его мнению, лучшими в 2018 году.

Перед этим президент Петр Порошенко назвал дальнейшие приоритеты Украины в развитии торговли с Евросоюзом.

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