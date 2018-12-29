В ВСУ подтвердили пленение военного на Донбассе

В ВСУ подтвердили факт попадания в плен сепаратистов на Донбассе солдата 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

В бригаде подтвердили, что на видео их боец - Андрей Качинский Громадське

В Вооруженных Силах Украины подтвердили факт попадания в плен сепаратистов на Донбассе солдата 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Указано, что сайты сепаратистов опубликовали видео с пленным украинским солдатом. В бригаде подтвердили, что на видео их боец.

В частности, известно, что на опубликованном видео - Качинский Андрей из села Берестовка Владимирецкого района Ровенской области. На ролике сепаратистов он заявляет, что попал в плен.

"Да, на видео действительно военнослужащий нашей бригады. Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова", - говорится в сообщении 128 бригады.

При этом в подразделении ВСУ заверили, что делают все возможное для освобождения военного.

"К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка", - добавили в бригаде.

Ранее сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Позже в ВСУ заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски не принесли результата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet