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В ВСУ подтвердили пленение военного на Донбассе

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В ВСУ подтвердили факт попадания в плен сепаратистов на Донбассе солдата 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
В бригаде подтвердили, что на видео их боец - Андрей Качинский
В бригаде подтвердили, что на видео их боец - Андрей Качинский
Громадське

В Вооруженных Силах Украины подтвердили факт попадания в плен сепаратистов на Донбассе солдата 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Указано, что сайты сепаратистов опубликовали видео с пленным украинским солдатом. В бригаде подтвердили, что на видео их боец.

В частности, известно, что на опубликованном видео - Качинский Андрей из села Берестовка Владимирецкого района Ровенской области. На ролике сепаратистов он заявляет, что попал в плен.

"Да, на видео действительно военнослужащий нашей бригады. Мы понимаем, что данные объяснения получены под давлением и никоим образом не осуждаем его за это. Более того, подчеркиваем, что он не может нести ответственность за свои слова", - говорится в сообщении 128 бригады.

При этом в подразделении ВСУ заверили, что делают все возможное для освобождения военного.

"К процессу привлечены международные организации. Близким Андрея оказывается всесторонняя поддержка", - добавили в бригаде.

Ранее сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Позже в ВСУ заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски не принесли результата.

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Теги: донбасс, военные, Бригада, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Пленные, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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