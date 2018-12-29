Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

Сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

С наступлением перемирия обстрелы на Донбассе не прекратились facebook.com/pg/pressjfo.news

В течение текущих суток, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты в период с 00:00 до 18:00 среды один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем в районе хутора Вольный на Луганском направлении.

"В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

Там также заверили, что украинские военные продолжают "надежно контролировать противника на линии соприкосновения", соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, в течение 2 января сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Накануне в ВСУ заявили о пропаже военного на Донбассе. Он исчез в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе.

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