В Славянске задержали пятерых "пособников" сепаратистов

В Славянске полицейские за сутки задержали пятерых мужчин, которые, по данным правоохранителей, помогали сепаратистам.

В Славянске Донецкой области за текущие сутки полицейские обнаружили и задержали пятерых мужчин, которые, по данным правоохранителей, "способствовали военной агрессии и захвату украинских городов" сепаратистами. Об этом в четверг, 3 января, сообщает пресс-служба местного отдела полиции.

"Задержанные - наемники в возрасте от 20 до 47 лет, осуществляли незаконную фильтрацию граждан. Их функции заключались в проверке паспортов и других документов граждан, которые пересекали посты сепаратистов. Мужчины "охраняли" въезды в город, дежурили у захваченных админзданий и незаконно проверяли автотранспорт на постах", - говорится в сообщении.

По данным фактам полицейские открыли уголовные производства по статье создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее в городе Славянск Донецкой области вечером 1 января состоялось традиционное факельное шествие в честь 110 годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Также сообщалось, что на Донбассе в очереди на блокпосте сепаратистов вблизи Станицы Луганской (Луганская область) умер мужчина.

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