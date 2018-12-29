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Порошенко назвал ТОП-6 книг 2018 года

Комментариев: 1
Украинский лидер Петр Порошенко назвал ТОП-6 книг 2018 года, которые он рекомендует к прочтению.
Порошенко составил топ-6 книг, которые стоит прочитать
Порошенко составил топ-6 книг, которые стоит прочитать
Петро Порошенко / Facebook

Президент Украины Петр Порошенко назвал свой ТОП-6 книг 2018. Об этом глава государства написал в материале на блог-платформе Medium в четверг, 3 января.
 
"Не буду изменять своей ежегодной традиции – книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению", – написал Порошенко.
 
Первой президент указал книгу Сергея Жадана – Антена: "Новый сборник стихов Сергея Жадана "Антенна". Понравилось, что писал о жизни и любви во время войны, автор все же завершает тем, что война наконец закончилась, наступил долгожданный мир", - отметил глава государства.
 
Далее в списке указан сборник фронтовых рассказов Сергея Сайгона – Грязь [*Khaki], который Порошенко назвал "жестким, но честным рассказом о войне на Востоке".
 
О книге Кава з присмаком попелу Алексея Петрова президент написал следующее: "На моей книжной полке почетное место заняла также книга Алексея Петрова "Кава з присмаком попелу" с автографом автора. Интересные размышления о том, как нас изменила война, а мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна".
 
Следующей книгой президент указал "интересный сборник репортажей о национальных меньшинствах в Украине" – Наші інші Олеси Яремчук. "Важно знать о базовых трудностях и различиях "наших других" украинцах, каждый из которых вносит свой вклад в развитие государства", – отметил Порошенко.
 
Упомянул глава государства и фотокнигу Донбас і мирні. Это, по его словам, 11 портретов мирных жителей Донбасса, жизнь которых война разделила на до и после. "Очень рекомендую хотя бы пересмотреть", – написал президент.
 
Последней книгой в президентском списке стала книга Любомира Гузара Хочу бути людиною.
"Моя мечта – быть человеком" – в этих словах Блаженнейшего Любомира Гузара открывается понимание смысла человеческой жизни. Его вера в Бога и людей вдохновляла и вдохновляет миллионы украинцев. Вернуться к этой книге сейчас, когда сбывается мечта украинского народа о независимой церкви – значит найти подтверждение своих стремлений и укрепиться в вере в Бога и людей", – заявил Порошенко.

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Теги: рейтинг, литература, Порошенко, книги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    04.01.2019, 01:19
Оценка:  0
Ruspidor
А как насчет книги "кончай пиздить бабло"?
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