Украинский лидер Петр Порошенко назвал ТОП-6 книг 2018 года, которые он рекомендует к прочтению.



Президент Украины Петр Порошенко назвал свой ТОП-6 книг 2018. Об этом глава государства написал в материале на блог-платформе Medium в четверг, 3 января.



"Не буду изменять своей ежегодной традиции – книги 2018 года, которые для меня стали наиболее знаковыми. Рекомендую к прочтению", – написал Порошенко.



Первой президент указал книгу Сергея Жадана – Антена: "Новый сборник стихов Сергея Жадана "Антенна". Понравилось, что писал о жизни и любви во время войны, автор все же завершает тем, что война наконец закончилась, наступил долгожданный мир", - отметил глава государства.



Далее в списке указан сборник фронтовых рассказов Сергея Сайгона – Грязь [*Khaki], который Порошенко назвал "жестким, но честным рассказом о войне на Востоке".



О книге Кава з присмаком попелу Алексея Петрова президент написал следующее: "На моей книжной полке почетное место заняла также книга Алексея Петрова "Кава з присмаком попелу" с автографом автора. Интересные размышления о том, как нас изменила война, а мы продолжаем эту борьбу, и почему победа неизбежна".



Следующей книгой президент указал "интересный сборник репортажей о национальных меньшинствах в Украине" – Наші інші Олеси Яремчук. "Важно знать о базовых трудностях и различиях "наших других" украинцах, каждый из которых вносит свой вклад в развитие государства", – отметил Порошенко.



Упомянул глава государства и фотокнигу Донбас і мирні. Это, по его словам, 11 портретов мирных жителей Донбасса, жизнь которых война разделила на до и после. "Очень рекомендую хотя бы пересмотреть", – написал президент.

Последней книгой в президентском списке стала книга Любомира Гузара Хочу бути людиною.

"Моя мечта – быть человеком" – в этих словах Блаженнейшего Любомира Гузара открывается понимание смысла человеческой жизни. Его вера в Бога и людей вдохновляла и вдохновляет миллионы украинцев. Вернуться к этой книге сейчас, когда сбывается мечта украинского народа о независимой церкви – значит найти подтверждение своих стремлений и укрепиться в вере в Бога и людей", – заявил Порошенко.

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