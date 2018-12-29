В Одессе от переохлаждения умерла женщина
Возле одного из домов нашли женщину без признаков насильственной смерти. Предположительно, она замерзла.
В Одессе возле одного из жилых домов на пр.Небесной сотни обнаружено тело женщины, сообщила пресс-служба местной полиции.
"На теле умершей видимых признаков насилия не обнаружено. Причиной смерти женщины, которая внешне похожа на лицо без определенного места жительства, могло стать переохлаждение", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины и ее личность. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Ранее в декабре на Закарпатье от переохлаждения скончался месячный младенец.
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