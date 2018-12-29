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В Одессе от переохлаждения умерла женщина

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Возле одного из домов нашли женщину без признаков насильственной смерти. Предположительно, она замерзла.
В Украине зафиксирована очередная смерть из-за холодов
В Украине зафиксирована очередная смерть из-за холодов
od.npu.gov.ua

В Одессе возле одного из жилых домов на пр.Небесной сотни обнаружено тело женщины, сообщила пресс-служба местной полиции.

"На теле умершей видимых признаков насилия не обнаружено. Причиной смерти женщины, которая внешне похожа на лицо без определенного места жительства, могло стать переохлаждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства смерти женщины и ее личность. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в декабре на Закарпатье от переохлаждения скончался месячный младенец.

 

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Теги: погода, смерть, Одесса, холод, морозы, переохолодження, Замерзание
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Источник: korrespondent.net

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