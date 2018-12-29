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На Донбассе три обстрела за сутки, ранен военный

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Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. С начала текущих суток сепаратисты не стреляли.
Полностью обстрелы на Донбассе не прекращаются
Полностью обстрелы на Донбассе не прекращаются

За минувшие сутки сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Об этом в пятницу, 4 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. 

Опорные пункты украинских войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении.

В течение текущих суток враг огонь не открывал, отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, накануне сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Позже в ВСУ заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски не принесли результата.

Данную информацию подтвердили в бригаде.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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