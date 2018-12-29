На Донбассе три обстрела за сутки, ранен военный

Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. С начала текущих суток сепаратисты не стреляли.

Полностью обстрелы на Донбассе не прекращаются

За минувшие сутки сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Об этом в пятницу, 4 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

Опорные пункты украинских войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении.

В течение текущих суток враг огонь не открывал, отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, накануне сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Позже в ВСУ заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски не принесли результата.

Данную информацию подтвердили в бригаде.

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