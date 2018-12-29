В Украине за прошедший год более 5 тыс человек совершили самоубийства

За последние 45 лет количество самоубийств во всем мире увеличилось на 60% .

По информации Государственной службы статистики Украины, за период с января по октябрь 2018 года в стране совершили самоубийство более 5,4 тыс. человек.

Об этом сообщили УНН в Госстате в ответ на информационный запрос.

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Согласно статистике Госстата: в январе покончил с собой 441 человек; февраль - 380 человек; март - 445 человек; апрель - 636 человек; май - 694 человека; июнь - 599 человек; июль - 634 человека; август - 604 человека; сентябрь - 500 человек; октябрь - 501 человек. Кроме того, в учреждении сообщили, что в 2017 году в Украине самоубийство совершили 6488 человек.

Так, по информации госслужбы, статистика была предоставлена без учета данных по временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В Госстате отметили также, что статистическая информация о количестве смертей по отдельным причинам смерти формируется ежемесячно накопительным итогом с января до конца отчетного периода на основании медицинских документов (врачебных свидетельств о смерти, фельдшерских справок о смерти), которые есть в учреждениях здравоохранения.

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Напомним, возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружено мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции, который находился на службе.