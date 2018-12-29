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Мороз вступился за Тодурова: "Приходят какие-то дебилы в Центр сердца, а МОЗ им подгавкивает"

Комментариев: 2
При этом без советов Уляны Супрун в соцсетях можно обойтись, уверен социалист - он же обходился всю жизнь.
Мороз считает, что Тодурову нельзя мешать проверками
Мороз считает, что Тодурову нельзя мешать проверками
kievvlast.com.ua

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Экс-спикер ВР Александр Мороз вступился за главу Института сердца Бориса Тодурова. Он считает, что ему не должны мешать работать те, кто приходит в институт “добиваться правды“, передают "Вести".

“Свежий факт: приходят какие-то дебилы в Центр сердца, где руководитель Борис Тодуров делает уникальные для мировой медицины операции – и начинают “добиваться правды“, - возмущен Мороз.

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“А правда какая? Кто-то там им заплатил – и они пришли сюда, а Министерство здравоохранения подгавкивает им по этому поводу. Я писал, что на порог этого заведения представителей Минздрава нельзя пускать, чтобы не дискредитировать это заведение. Ну, как так может быть? Это управление? Это реформы?“ - добавил он.

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По мнению политика, советы и.о. главы МОЗ Уляны Супрун, которые она выкладывает у себя на странице в Facebook, не так уж и полезны. “Нам теперь министр рассказывает, как надо украинцам сало есть, как двигаться заниматься – я всю жизнь занимаюсь физкультурой, силовой зарядкой – и без советов министра как-то обходился“, - заявил Мороз.

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“А какие советы – в селе нет фельдшера, говорят, можно по Интернету, по Скайпу консультироваться у специалиста. Только в селе Интернета тоже нет. Не говоря уже о том, что пожилые люди не могут научиться пользоваться Скайпом“, - считает он. 

“Вот это все – организация вымирания населения для решения геополитических или геостратегических задач… И я столько невежд знаю, которые доказывают, что это эффективно“, - возмущен Мороз.

Напомним, ранее лидер запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко заявил, что собирается в президенты. 

 

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Теги: Мороз, Тодуров, Супрун, Институт сердца
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Комментариев (2)
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*******    04.01.2019, 11:03
Оценка:  +1
*******
Странно такое от предателя слышать
Катилин    04.01.2019, 11:10
Оценка:  -1
Катилин
А кого он и как предал? Ладно Турчинов, Порошенко, Янукович и пр. - согласен. Мороз кого и как предал?
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