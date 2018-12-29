Мороз вступился за Тодурова: "Приходят какие-то дебилы в Центр сердца, а МОЗ им подгавкивает"

При этом без советов Уляны Супрун в соцсетях можно обойтись, уверен социалист - он же обходился всю жизнь.

Читай также: Российский политолог оценил вероятность третьей мировой войны

Экс-спикер ВР Александр Мороз вступился за главу Института сердца Бориса Тодурова. Он считает, что ему не должны мешать работать те, кто приходит в институт “добиваться правды“, передают "Вести".

“Свежий факт: приходят какие-то дебилы в Центр сердца, где руководитель Борис Тодуров делает уникальные для мировой медицины операции – и начинают “добиваться правды“, - возмущен Мороз.

Читай также: Симоненко собрался в президенты и уже пообещал ОРДЛО "широчайшую автономию"

“А правда какая? Кто-то там им заплатил – и они пришли сюда, а Министерство здравоохранения подгавкивает им по этому поводу. Я писал, что на порог этого заведения представителей Минздрава нельзя пускать, чтобы не дискредитировать это заведение. Ну, как так может быть? Это управление? Это реформы?“ - добавил он.

Читай также: Наливайченко будет баллотироваться в президенты

По мнению политика, советы и.о. главы МОЗ Уляны Супрун, которые она выкладывает у себя на странице в Facebook, не так уж и полезны. “Нам теперь министр рассказывает, как надо украинцам сало есть, как двигаться заниматься – я всю жизнь занимаюсь физкультурой, силовой зарядкой – и без советов министра как-то обходился“, - заявил Мороз.

Читай также: Экс-нардеп-коммунист возглавил "парламент ДНР"

“А какие советы – в селе нет фельдшера, говорят, можно по Интернету, по Скайпу консультироваться у специалиста. Только в селе Интернета тоже нет. Не говоря уже о том, что пожилые люди не могут научиться пользоваться Скайпом“, - считает он.

“Вот это все – организация вымирания населения для решения геополитических или геостратегических задач… И я столько невежд знаю, которые доказывают, что это эффективно“, - возмущен Мороз.

Напомним, ранее лидер запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко заявил, что собирается в президенты.