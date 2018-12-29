Мороз объяснил Тимошенко, что она зря обещает низкие тарифы на газ

Политик подчеркнул, что цены на коммуналку не входят в функции президента.

Обещание снижать цены не должно быть фишкой предвыборной кампании кандидата в президенты, считает Мороз argumentua.com

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Экс-премьер Юлия Тимошенко в случае победы на выборах не сможет снизить для населения цены на газ. Об этом в интервью "Вестям" заявил лидер СПУ Александр Мороз.

Это не входит в полномочия президента, пояснил Мороз. "Сегодня во время избирательных кампаний говорят то, что людей волнует, что касается их интересов. "Я гарантирую уменьшение цен на газ вдвое", – вот говорят. А то и в четыре раза", - напомнил он обещания Юлии Тимошенко и Сергея Каплина.

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"Она (Тимошенко - прим. ред.) разогнала эту сумму в 9 раз, а теперь хочет вдвое снизить. Показывает диаграммы, которые ей подготовили. Так же делают и все остальные. Тот акцент делает на церкви, а тот – еще на чем-то", - отметил Мороз, намекая уже на президента Петра Порошенко.

"Люди добрые, но ведь это не функция президента! Вы почитайте Конституцию. Главная функция президента – гарантировать соблюдение Конституции всеми", - подчеркнул политик.

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При этом сам политик отметил, что еще не знает, идет ли в президенты - это Соцпартия решит на съезде в январе.

Напомним, ранее лидер КПУ Петр Симоненко, несмотря на запрет его партии в Украине, заявил, что идет баллотироваться в президенты Украины. Он пообещал Донбассу "широкую автономию" в случае победы, причем переговоры политик-коммунист собирается вести с боевиками.