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Мороз объяснил Тимошенко, что она зря обещает низкие тарифы на газ

Комментариев: 5
Политик подчеркнул, что цены на коммуналку не входят в функции президента.
Обещание снижать цены не должно быть фишкой предвыборной кампании кандидата в президенты, считает Мороз
Обещание снижать цены не должно быть фишкой предвыборной кампании кандидата в президенты, считает Мороз
argumentua.com

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Экс-премьер Юлия Тимошенко в случае победы на выборах не сможет снизить для населения цены на газ. Об этом в интервью "Вестям" заявил лидер СПУ Александр Мороз. 

Это не входит в полномочия президента, пояснил Мороз. "Сегодня во время избирательных кампаний говорят то, что людей волнует, что касается их интересов. "Я гарантирую уменьшение цен на газ вдвое", – вот говорят. А то и в четыре раза", - напомнил он обещания Юлии Тимошенко и Сергея Каплина.

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"Она (Тимошенко - прим. ред.) разогнала эту сумму в 9 раз, а теперь хочет вдвое снизить. Показывает диаграммы, которые ей подготовили. Так же делают и все остальные. Тот акцент делает на церкви, а тот – еще на чем-то", - отметил Мороз, намекая уже на президента Петра Порошенко.

"Люди добрые, но ведь это не функция президента! Вы почитайте Конституцию. Главная функция президента – гарантировать соблюдение Конституции всеми", - подчеркнул политик.

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При этом сам политик отметил, что еще не знает, идет ли в президенты - это Соцпартия решит на съезде в январе.

Напомним, ранее лидер КПУ Петр Симоненко, несмотря на запрет его партии в Украине, заявил, что идет баллотироваться в президенты Украины. Он пообещал Донбассу "широкую автономию" в случае победы, причем переговоры политик-коммунист собирается вести с боевиками.

 

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Теги: Мороз, выборы, президент, Тимошенко, выборы президента, Порошенко, Каплин
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Комментариев (5)
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Sancho-s    04.01.2019, 12:42
Оценка:  0
Sancho-s
Пипл будет жрать любую баланду, есть такая каста не брезгливых
Media-sapiens    04.01.2019, 12:37
Оценка:  0
Media-sapiens
нифига не зря...
те, на кого это рассчитано, схавают!
П    04.01.2019, 12:20
Оценка:  0
П
О, всплыл. Где же ты был?
Перегар    04.01.2019, 12:18
Оценка:  +3
Перегар
Такая же падаль как и баба Юля
nvk1945    04.01.2019, 12:05
Оценка:  +4
nvk1945
Да это и коту понятно, что всё будет только дорожать, и всё, что пиздят эти клоуны не более чем обычнная ложь. Потому, что всё держат барыги олигархи, которым покуй на простых смертных. Это всё и так понятно.
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