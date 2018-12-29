Украина присоединилась к Ассоциации с ЕС как колония - Мороз

Бывший спикер парламента считает, что экономическую часть соглашения не стоило подписывать.

Мороз заверил, что его костюм ему купила дочь в "Магеллане" politeka.net

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Бывший спикер ВР и лидер Социалистической партии Александр Мороз считает, что Украине не стоило подписывать экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом он заявил в интервью “Вестям“.

Политик напомнил, что еще лет 6 назад предлагал подписать только политическую часть соглашения, а экономическую, по его мнению, “никто и не читал“. Украина присоединяется к ассоциации “как колония“, добавил он.

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“Я сужу по фактам. Мы туда присоединяемся как колония – источник сырья, дешевой рабочей силы, или среда сбыта товаров“, - считает Мороз.

“Вот утром просыпаетесь, зашел в ванну, ручку крана поднял – финская, зубная щетка британская, бритва голландская, носки польские, костюм, у кого есть деньги – итальянский, обувь то же“, - говорит политик.

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“А ведь это рабочие места, это источник наполнения бюджета, экономика, занятость людей“, - отметил Мороз. При этом политик заверил, что не знает, в какой стране сделан его костюм - “дочь покупала в “Магеллане“.

Он также подчеркнул, что сегодня не важны даже идеологические нюансы – важно сохранить государство: “Оно разрушается сегодня усилиями власти, настолько последовательно, что речь может идти об окончании существования “проекта Украины“. Этого нельзя допустить“.

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Напомним, ранее лидер СПУ Александр Мороз заявил, что вмешательство в работу Института сердца в Украине недопустимо.