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Мороз рассказал о дружбе с отцом свободовца и "дебилизации образования"

Комментариев: 3
Социалист считает, что разговоры о возможности не учить таблицу умножения - лишнее тому свидетельство.
Мороз высказался о системе образования, заявив, что население "дебилизируют"
Мороз высказался о системе образования, заявив, что население "дебилизируют"
berezan.org.ua

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Сейчас в Украине происходит "дебилизация" населения за счет ухудшения системы образования. Об этом в интервью "Вестям" заявил экс-спикер ВР Александр Мороз.

Он также рассказал, что дружит с отцом бывшего нардепа от "Свободы" Юрия Михальчишина Адрианом Михальчишиным, и, несмотря на их разные взгляды, тот считает также.

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"Парень радикально настроен, но он умный. А его отец – международный гроссмейстер по шахматам. Объездил весь мир, имеет основания критически относиться к тому, что было раньше. Я с уважением отношусь к нему, потому что известных мне персонажей он оценивает также, как и я", - пояснил Мороз.

"Он говорит, у нас же была очень приличная система образования – зачем ориентироваться на Европу, где 12 лет обучения. Зачем в Минобразования говорят, что не надо учить таблицу умножения?", - возмущен политик.

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"У меня где-то 8 лет педагогического стажа, и я своим студентам преподавал геометрию, и в моей аудитории висел портрет Ломоносова с цитатой – "математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит", - добавил Мороз.

"А если человек сегодня не знает таблицы умножения, как он может логически мыслить? И вот Адриан Богданович говорит, если человек хорошо знает, пользуется компьютером, но не знает таблицу умножения, то это дебилизация. Это деградация образования. И он прав", - считает социалист.

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Напомним, ранее лидер СПУ заявил, что советы Уляны Супрун по здоровью не слишком полезны, а вот мешать работе Института сердца - недопустимо. 

 

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Теги: Мороз, образование, математика, реформы, МОН
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Комментариев (3)
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korvin_ral    04.01.2019, 12:47
Оценка:  0
korvin_ral
Что-то много отМорозка стало на сайте.
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 12:39
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Уж кто б говорил про дебилизацию образования. С приходом советской власти из школьной программы убрали логику, а из языка полностью убрали образность. В школе стали давать вместо образования набор бессвязных фактов.
Huper!    04.01.2019, 12:35
Оценка:  -1
Huper!
Да хватит этого отморозка постить, вы задолбали. Он же старый маразматик
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