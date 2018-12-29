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Тимошенко: 2019-ый должен стать годом изменений в интересах людей

Комментариев: 7
Тимошенко: 2019-ый должен стать годом изменений в интересах людей
photo by Alexander Prokopenko

Каждый шаг власти в нынешнем году должен учитывать интересы людей, а сама власть, наконец, должна стать политически ответственной перед собственным народом и страной. Об этом на своей странице в Facebook написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко

Тимошенко отметила, что среди всего прочего новый год принес украинцам новые тарифы на отопление, которые для многих являются неподъемными.

"Украинская власть в последние годы неустанно повторяет, что она проводит безумные реформы. Но все эти реформы, если отбросить спекулятивную риторику, направлены против людей. Рост цен и тарифов, инфляция, развал целых государственных систем (здравоохранение, образование, наука и тому подобное) - это прямые последствия таких "реформ", - написала Тимошенко.

По словам политика, в соседней Польше, которую отечественные "реформаторы" так любят называть примером для подражания, в канун нового года Сейм специально собрался на срочное заседание. И на нем ввел мораторий на подорожание электроэнергии для потребителей, запретил поднимать тарифы.

"Нашим "реформаторам" такой "популизм" и не снился. Срочно они собираются лишь на дерибан бюджетных средств. И кичатся непопулярными реформами. То сделайте хотя бы одну популярную. Хотя бы для примера. У нас 28 лет идут непопулярные реформы, которые несут непопулярные, неэффективные последствия", - написала она.

По мнению Тимошенко, 2019 год должен изменить позорную ситуацию. Страна должна получить власть, которая в своей деятельности руководствуется интересами людей, а не собственным обогащением.

"Это никакой не популизм, а необходимость. Это единственный возможный путь для власти, которая уважает собственный народ и собственную страну", - подытожила Тимошенко.

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Комментариев (7)
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КимЧенПых    04.01.2019, 12:48
Оценка:  0
КимЧенПых
если эта баба придёт к власти, то много кто отправится на нары, походу Трупчинов первый в расход
nvk1945    04.01.2019, 12:13
Оценка:  +2
nvk1945
Юля я помню, когда ты была примьером, это была полная уйня извините за выражение, я лучше проголосую за Зеленского, чем за тебя, о каких изменениях ты поешь, ты же барыга и воровка? Все старые обсосы ваше время безвозвратно ушло, отдыхайте.
klin    04.01.2019, 12:27
Оценка:  0
klin
100%
Uldrih    04.01.2019, 12:01
Оценка:  +2
Uldrih
Нужно перестрелять всю верховну раду, а потом всех кто придет на их похороны, только тогда начнутся перемены в Украине
klin    04.01.2019, 11:49
Оценка:  +1
klin
Точно, а главное изменение, Тимошенко и всех остальных на нары!)
ТакТакс    04.01.2019, 11:46
Оценка:  0
ТакТакс
ФОТОШОП, делает чудеса с обезьяньей мордочкой 60-летней бабушки.
"А ротик-хоть завязочки пришей"-пел В.Высоцкий. Но здесь даже жабячий разрез пасти закрасили

Ну, если ворвьется на трон-посмотрим как эта "НЕПОПУЛИСТКА" нас осчастливит. Столько лет обещает...
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 11:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"сама власть, наконец, должна стать политически ответственной"

Уже смешно само по себе.
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