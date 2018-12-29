Детали убийства в Виннице: Молоток в мусоре, квартира в крови и еще один ребенок

На суде адвокаты подозреваемого в жестоком убийстве четверых человек в Виннице сами попросили оставить его под стражей.

В суде открылись новые ужасающие подробности убийства четверых человек в Виннице vinbazar.com

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Сторона обвинения уверена, что жестокое убийство всей семьи в Виннице совершил именно глава семейства Анатолий Малец. Подробности заседания по избранию меры пресечения подозреваемому приводит сайт vinbazar.com.

Так, обвинение рассказало, что в феврале 2017 года Анатолий расторг брак с женой Надеждой, но продолжал проживать с ней и детьми в одном доме. С октября к ним переехала и мать подозреваемого Валентина Анатольевна.

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Последние 3,5 года между Анатолием и Надеждой постоянно возникали конфликты из-за постоянных измен мужа, что и стало причиной из развода, заявил прокурор Валерий Шиманский. По мнению прокурора, Анатолий убил всю семью, чтобы устранить препятствия в “дальнейшем проживании с другой женщиной“.

“31 декабря 2018 утром Анатолий Малец на почве длительных неприязненных отношений начал очередную словесную перепалку с бывшей женой, - отметил Шиманский. - Во время нее, реализуя свой умышленный умысел, взял в руки предварительно заготовленный им молоток, с помощью которого поочередно нанес многочисленные смертельные удары потерпевшим“.

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Подозреваемый пытался скрыть следы преступления и разбросал по квартире одежду, пытаясь сымитировать разбойное нападение. Молоток, который стал орудием убийства, он выбросил на помойку, отметили в прокуратуре.

Подозреваемый сам указал, что сделал с орудием убийства, сообщили также в местной полиции - он выбросил его в мусорный бак в центре Винницы. В итоге молоток увез вместе с другим содержимым мусоровоз, но полицейские установили место сброса и нашли молоток со следами крови.

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Старший следователь Ольга Докийчук также рассказала, что прибывшие на место происшествия на первом этаже обнаружили труп Надежды Малец, а на втором - мать подозреваемого и сына. 3-летнюю девочку забрала “скорая“.

“Первое, что нас поразило - это обстановка в квартире. Поскольку квартирное помещение - двухэтажное, не было ни одного места, где бы ни находилось человеческой крови“, - говорит капитан полиции.

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Житель микрорайона “Академический“ Андрей Гайдай в тот вечер видел подозреваемого, который выглядел взволнованным и постоянно спрашивал о состоянии малолетней дочери, которую забрала “скорая“.

“Я видел этого отца, буквально в трех метрах от меня он стоял, и он еще тогда кричал: “Где мой ребенок? Что с моим ребенком, позвоните в больницу“. Я даже не мог себе представить, что потом окажется, что это именно этот человек совершил это преступление“, - рассказал мужчина в суде.

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Во время судебного заседания Малец несколько раз жаловался на плохое самочувствие. Но врачи не обнаружили у него болезней, или показаний для госпитализации.

Два адвоката подозреваемого согласились, чтобы следующие 60 суток их клиент провел за решеткой. Они опасаются самосуда, согласился с позицией защитников и подсудимый. Адвокаты просят учесть, что у Мальца есть еще один ребенок - годовалая дочь от другой женщины.

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“Вы на сегодняшний время видите, в каком состоянии находится наш клиент. Поэтому говорить о его виновности, по мнению защиты, является преждевременным, - считает адвокат Владимир Билан.

Судья удовлетворил ходатайство обвинения о содержании подозреваемого под стражей до 28 февраля 2019 года.

Напомним, ранее в суде Анатолий Малец рассказал, что не помнит подробности ночи, когда были убиты его дети, жена и мать.