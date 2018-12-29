Советник Порошенко рассказал о новом походе украинских кораблей через Керченский пролив

Сооветник президента Бирюков объяснил, что имел ввиду Турчинов когда говорил, что Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новый проход через Керченский пролив. Советник президента Украины, советник министра обороны Украины Юрий Бирюков объяснил, что стоит за этими словами.

Об этом он заявил в эфире Информационного вечера на 5 канале.

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“Здесь все очень просто. Согласно международным договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать“, - подчеркнул советник главы МОУ.

Он также добавил: “В следующий раз возьмем с собой международных наблюдателей. О'кей, пусть россияне еще раз попытаются что-то такое изобразить“.

При этом Бирюков вспомнил, при каких обстоятельствах произошла агрессия РФ в Керченском проливе. “Надо помнить: произошедшее в ноябре - это смесь всего. Во-первых, россияне сами провоцировали, потому что они наверняка рассчитывали на то, что наши военные откроют огонь в ответ. Тогда бы они (РФ) получили бы полный спектр доказательств того, что мы вели себя агрессивно. Надо еще и помнить, что наши корабли были захвачены в международных водах. То есть, это уже за пределами всех рассказов россиян о том, что кто-то из наших кораблей нарушил территориальные воды. Воды Крыма? Крым - это Украина. Поэтому да, наши корабли будут ходить и впредь. Мы не можем сказать: “Мы испугались и больше не пойдем“, - заявил советник Порошенко.

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Напомним, в Минске за “участие в несанкционированном мероприятии“ оштрафовали двоих активистов и журналистку, которые приносили к посольству РФ бумажные кораблики цветов украинского флага.