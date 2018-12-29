Установлены обстоятельства гибели ребенка в лифте в Сумах

Электромонтер самовольно перенастроил схему движения лифта, считают в полиции. Из-за этого лифт заработал при открытых дверях.

В полиции Сум считают, что причиной гибели ребенка в лифте одного из домов стало то, что электромонтер самовольно перенастроил схему движения лифта. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

По факту гибели ребенка задержаны двое чиновников - директор и электромонтер предприятия Сумылифт. Им инкриминируют нарушение правил безопасности, злоупотребление служебным положением и убийство по неосторожности. Задержанным грозит восемь лет тюремного заключения. Читай также: В Киеве лифт едва не разорвал коляску с ребенком

Полиция установила, что лифт капитально ремонтировали в 2017 году, но уже спустя полгода в его работе опять начались сбои, два раза он останавливался, жители сообщали о множестве поломок.

“Электромонтер неустановленным способом путем присоединил провода к двум клеммам, что позволило лифтовой кабине двигаться при открытых дверцах. Поэтому мы считаем, что когда дедушка с коляской выезжал из кабины кто-то внизу нажал кнопку вызова, и лифт самовольно двинулся вниз“, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 января в Сумах погиб двухмесячный ребенок из-за обрушения лифта в многоэтажном доме.