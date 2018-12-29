Разбойник со "смертельным" шприцом вымогал банковские карты под Киевом

В Борисполе мужчина нападал на прохожих, вымогая банковские карты и пин-коды к ним.

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В Борисполе неизвестный мужчина со шприцом напал на 18-летнюю девушку, отобрал мобильный телефон и банковские карты. Угрожая шприцом со смертельной вакциной преступник также узнал пин-коды.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Правоохранители искали коренастого мужчину в темной верхней одежде и с капюшоном на голове. Его удалось поймать “по горячим следам“. Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Полтавской области, который ранее уже имел проблемы с законом“, - говорится в сообщении.

При обыске мужчины правоохранители обнаружили украденные карты, деньги и мобильный. За нападение мужчине грозит лишение свободы до 7 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева на территории ЖК “Французский квартал“ был убит мужчина в результате конфликта на подъезде к парковке.