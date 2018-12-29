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Подозреваемый в зверском убийстве турчанок скрылся из Украины - СМИ

Комментариев: 1
Гражданин Турции, которого подозревают в жестоком двойном убийстве, выехал из Украины.
Обстоятельства и детали происшествия выясняются
Обстоятельства и детали происшествия выясняются
npu.gov.ua

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Основной подозреваемый в убийстве двух иностранных студенток в Харькове покинул Украину. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на собственные источники.

“Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию“, - говорится в сообщении.

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Правоохранители подтвердили информацию о том, что были убиты студентки-гражданки Турции. Девушки учились в Харькове в Национальном университете Каразина. Полицейским об исчезновении девушек сообщил однокурсник, тоже гражданин Турции.

Ранее сообщалось о том, что вчера стало известно об убийстве двух девушек 20-ти и 22-х лет. Студенткам перерезали горло. Правоохранители открыли уголовное дело по статье 115 Умышленное убийство.

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Теги: харьков, турция, убийство, студентки
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Комментариев (1)
Хюндай    04.01.2019, 13:24
Оценка:  0
Хюндай
Если бы не торговали одним местом и сразу в розыск то не свалил бы,ещё и после новогодний отходняк подсобил.
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