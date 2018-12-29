В Харьковской области 10-летнего мальчика нашли повешенным

По предварительным данным полиции, школьник покончил жизнь самоубийством через повешение.

В среду, 2 января, в Харьковской области, селе Александровка, нашли повешенным 10-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области сегодня, 4 января.

Так, сообщается, что 10- летнего мальчика нашли повешенным в сарае во дворе дома.

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“Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы“, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мальчик учился в 5-м классе школы, расположенной в соседнем селе. В последнее время конфликтов в семье и со сверстниками у него не было.

Семья погибшего на учете полиции не находится, считается благополучной. В ней воспитывается еще четверо детей.

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Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“.

Напомним, по информации Государственной службы статистики Украины, за период с января по октябрь 2018 года в стране совершили самоубийство более 5,4 тыс. человек