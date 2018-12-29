Закон о прекращении дружбы с РФ опубликован и вступит в силу уже в субботу

Само прекращение Договора о дружбе вступает в силу с 1 апреля 2019 года, как указано в тексте документа.

Закон о прекращении Договора о дружбе уже опубликован в официальном вестнике ВР rbc.ua

Читай также: Украина не расторгала Договор о дружбе с РФ - Геращенко

В “Ведомостях Верховной Рады Украины“ опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ. Об этом сообщила пресс-служба ВР.

В пресс-службе напомнили, что закон был принят с учетом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Читай также: Парубий подписал закон о прекращении дружбы с РФ

“Это составляет существенное нарушение Российской Федерацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года“, - цитирует сайт парламента закон.

Документ также ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, статью 24 Закона Украины “О международных договорах“ и статьею 40 самого договора о дружбе.

Читай также: Названа дата разрыва договора о дружбе с РФ

“Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 6 декабря.