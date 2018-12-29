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Закон о прекращении дружбы с РФ опубликован и вступит в силу уже в субботу

Комментариев: 3
Само прекращение Договора о дружбе вступает в силу с 1 апреля 2019 года, как указано в тексте документа.
Закон о прекращении Договора о дружбе уже опубликован в официальном вестнике ВР
Закон о прекращении Договора о дружбе уже опубликован в официальном вестнике ВР
rbc.ua

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В “Ведомостях Верховной Рады Украины“ опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ. Об этом сообщила пресс-служба ВР.

В пресс-службе напомнили, что закон был принят с учетом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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“Это составляет существенное нарушение Российской Федерацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года“, - цитирует сайт парламента закон.

Документ также ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, статью 24 Закона Украины “О международных договорах“ и статьею 40 самого договора о дружбе.

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“Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией 6 декабря.

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Теги: договор о дружбе, РФ, Украина, закон, публикация, Рада
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Комментариев (4)
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nfhvyt    04.01.2019, 14:18
Оценка:  0
nfhvyt
За 5 лет эти мерзавцы уничтожили свою страну на зло России.
Катилин    04.01.2019, 14:01
Оценка:  0
Катилин
Так а когда войну уже обьявят? Петру ж законопроект уже до нового года дали. Уже попкорн куплен короткометражный сериал про страдальцев посмотреть=)
nfhvyt    04.01.2019, 14:13
Оценка:  +1
nfhvyt
Не объявляет, бо боится возобновления дружбы с РФ ))
Gagarinn    04.01.2019, 13:58
Оценка:  0
Gagarinn
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