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Жена Садового: "Пришел Иисус и сказал побеждать"

Комментариев: 5
Супруге мэра Львова явился младенец Иисус.
"Я тебя так сильно люблю" - по словам Екатерины сказал Иисус
"Я тебя так сильно люблю" - по словам Екатерины сказал Иисус
Скриншот из видео

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Екатерина Кит-Садовая, жена мэра Львова, рассказала о том, как ей явился младенец Иисус и сказал, что “нужно идти и побеждать“. Видео было сделано на съезде партии Самопомощь.

Запись опубликовало Facebook-сообщество Майдан.

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“Каждый год приход маленького Иисуса, рождение Бога, для меня было чем-то иным. Сегодня оно мне говорит: “Знаешь, я тебя так сильно люблю, что я маленьким ребенком сошел сюда. Я тебя настолько сильно уважаю и ценю, какая ты есть. И это касается каждого из вас. Я так сильно люблю, что своего сына отдал на смерть за тебя. Поэтому надо вперед идти и побеждать. И я вас призываю не быть грустными, потому что радость, веселость и счастье - это признак свободной средины и чистоты совести. Идите и побеждайте“, - сказала Екатерина.

Напомним, третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Сергей Каплин.

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Теги: Екатерина Кит-Садовая, иисус
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    04.01.2019, 14:06
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
- Скажите, а как называется партия, которая обходиться без женщин?
- "Самопомич".
Катилин    04.01.2019, 13:59
Оценка:  +3
Катилин
...А вы говорите что наркотой не балуются=)
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 14:07
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Уже доказано, что церковный ладан обладает наркотическими свойствами. А в благодатном афонском ладане обнаружены канабиоиды.
Катилин    04.01.2019, 14:13
Оценка:  0
Катилин
То есть она так в церкви вторячками догналась выходит...)
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 14:17
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да не только она одна. Знаешь выражение: "Нищий, как церковная мышь"? Так вот мыши подсели на ладан, голодают, а уходить из церкви не хотят, даже для того, чтобы поесть нормально.
nfhvyt    04.01.2019, 13:58
Оценка:  +6
nfhvyt
А лучше б мусор вывозил.
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