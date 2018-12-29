Жена Садового: "Пришел Иисус и сказал побеждать"

Супруге мэра Львова явился младенец Иисус.

"Я тебя так сильно люблю" - по словам Екатерины сказал Иисус Скриншот из видео

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Екатерина Кит-Садовая, жена мэра Львова, рассказала о том, как ей явился младенец Иисус и сказал, что “нужно идти и побеждать“. Видео было сделано на съезде партии Самопомощь.

Запись опубликовало Facebook-сообщество Майдан.

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“Каждый год приход маленького Иисуса, рождение Бога, для меня было чем-то иным. Сегодня оно мне говорит: “Знаешь, я тебя так сильно люблю, что я маленьким ребенком сошел сюда. Я тебя настолько сильно уважаю и ценю, какая ты есть. И это касается каждого из вас. Я так сильно люблю, что своего сына отдал на смерть за тебя. Поэтому надо вперед идти и побеждать. И я вас призываю не быть грустными, потому что радость, веселость и счастье - это признак свободной средины и чистоты совести. Идите и побеждайте“, - сказала Екатерина.

Напомним, третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Сергей Каплин.