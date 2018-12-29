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На Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод

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На железнодорожной станции Мирча оторвался и упал на заполненный пассажирами вагон электрички высоковольтный провод.
На Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод
© facebook.com/fajkova.nastya
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  • На вагон с пассажирами упал высоковольтный кабель
На Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод
На вагон с пассажирами упал высоковольтный кабель
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На Закарпатье высоковольтный провод упал на пассажирский вагон. Об этом в пятницу, 4 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщила жительница Ужгорода Анастасия Файкова.

По ее словам, инцидент случился в селе Мирча.

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"Двери еще были открыты, когда упала высоковольтная линия на поезд... То, что это было страшно, это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками. И начался Армагеддон, било настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью", - пишет Файкова.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что под Харьковом электричка переехала мужчину.

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Теги: Закарпатье, пассажиры, пожар, пассажирские перевозки, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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