На Закарпатье на электричку упал высоковольтный провод
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На Закарпатье высоковольтный провод упал на пассажирский вагон. Об этом в пятницу, 4 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщила жительница Ужгорода Анастасия Файкова.
По ее словам, инцидент случился в селе Мирча.
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"Двери еще были открыты, когда упала высоковольтная линия на поезд... То, что это было страшно, это очень мягко сказано. Повалил дым и двери закрыли, люди остались заложниками. И начался Армагеддон, било настолько громко, что казалось, что я в центре смерча, искрило по всем вагонам, эти 20 минут казались вечностью", - пишет Файкова.
О пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось о том, что под Харьковом электричка переехала мужчину.