В РФ анонсировали возможный расстрел украинских военных в Керченском проливе

Украинцы могут начать стрелять по российским пограничникам, и тогда их уничтожат, пояснил сенатор Совета Федерации РФ.

В России призывают украинских командиров отказывать от прохода через Керченский пролив EPA/UPG

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Иностранные наблюдатели в случае их присутствия на военных кораблях Украины в Керченском проливе будут рассматриваться как соучастники “преступления“. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает ФАН.

“Хочу предупредить: ни о каких иностранных наблюдателях в случае их присутствия на украинских судах, нарушивших российские границы, речи быть не может“, - заявил Клинцевич.

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Так он прокомментировал заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что украинские военные корабли продолжат проходить через Керченский пролив, возможно - с иностранными наблюдателями на борту.

В комментарии еще одному российскому изданию НСН Клинцевич подчеркнул, что пограничники РФ в отношении любого судна, “нарушившего суверенные пределы“, будут действовать в соответствии с международными нормами и законами России.

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“На поход через Керченский пролив Украину толкают американцы, которым нужна специально созданная для международного конфликта с Россией причина“, - считает он.

“Это обычная провокация, в которой они достаточно преуспели. На реализацию провокации будут брошены последние имеющиеся в распоряжении корабли Украины“, - заявил Клинцевич.

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При этом он не исключил, что на призыв о проходе через Азовское море откликнутся молодые люди в Украине, “готовые стрелять в россиян в Керченском проливе“.

“Я боюсь, что случится непоправимое. Молодые украинцы могут открыть огонь по российским пограничникам. С российской стороны последует незамедлительная реакция на уничтожение – никто церемониться не будет“, - отметил он.

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“Военные будут действовать в соответствии и с законами, и с общевоинским уставом. К сожалению, это приведет к человеческим потерям“, - заявил Клинцевич.

Сенатор призвал украинских военачальников отказаться от “преступных замыслов“. “В соответствии с действующим законодательством Украины командир, получивший преступный приказ, может отказаться от его выполнения, если понимает, что его выполнение приведет к гибели людей“, - заверил сенатор.

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Ранее о проходе кораблей через Керченский пролив в сопровождении кораблей НАТО и с наблюдателями ОБСЕ на борту заявлял секретарь СНБО Александр Турчинов.

Говорил о том, что украинские военные корабли совершат новый проход через Керченский пролив, и министр обороны Степан Полторак.