Сдавшемуся полиции боксеру объявили подозрение в убийстве сотрудника УГО

В прокуратуре подтвердили, что подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по боксу.

За убийство Хмелюка боксер может сесть на 7-15 лет strana.ua

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Мужчине, который во время конфликта в ЖК "Французский квартал" в Киеве нанес смертельную травму сотруднику УГО Василию Хмелюку, объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"При процессуальном руководстеа прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 объявлено о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 во время уличного конфликта нанес смертельную травму местному жителю", - говорится в сообщении.

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ЧП произошло на улице Саперное поле на Печерске, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что подозреваемый выгуливал собак и во время прогулки вступил в словесную перепалку с прохожими.

Возник конфликт, во время которого он ударил одного из них в челюсть. Последний скончался от полученной травмы. С места происшествия подозреваемый скрылся и только вечером 3 января сам пришел в Печеское управление полиции с адвокатом.

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"Задержанный оказался 36-летним киевлянином, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу", - подтвердила прокуратура информацию СМИ. Киевлянина будут судить по части 1 статьи 115 об умышленном убийстве. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, как ранее сообщалось, смерть сотрудника Госохраны Василия Хмелюка произошла на глазах его жены и сыновей. Погибший приехал на территорию ЖК Французский квартал на машине “Volkswagen Caddy“ вместе с двумя друзьями, женой и двумя маленькими сыновьями. Хмелюк скончался после того, как его ударил в лицо выгуливающий собак мужчина. Сотрудники “скорой“ не смогли его реанимировать.