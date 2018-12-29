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Сдавшемуся полиции боксеру объявили подозрение в убийстве сотрудника УГО

Комментариев: 7
В прокуратуре подтвердили, что подозреваемый является кандидатом в мастера спорта по боксу.
За убийство Хмелюка боксер может сесть на 7-15 лет
За убийство Хмелюка боксер может сесть на 7-15 лет
strana.ua

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Мужчине, который во время конфликта в ЖК "Французский квартал" в Киеве нанес смертельную травму сотруднику УГО Василию Хмелюку, объявили подозрение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"При процессуальном руководстеа прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 объявлено о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 во время уличного конфликта нанес смертельную травму местному жителю", - говорится в сообщении.

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ЧП произошло на улице Саперное поле на Печерске, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что подозреваемый выгуливал собак и во время прогулки вступил в словесную перепалку с прохожими. 

Возник конфликт, во время которого он ударил одного из них в челюсть. Последний скончался от полученной травмы. С места происшествия подозреваемый скрылся и только вечером 3 января сам пришел в Печеское управление полиции с адвокатом.

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"Задержанный оказался 36-летним киевлянином, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу", - подтвердила прокуратура информацию СМИ. Киевлянина будут судить по части 1 статьи 115 об умышленном убийстве. Ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, как ранее сообщалось, смерть сотрудника Госохраны Василия Хмелюка произошла на глазах его жены и сыновей. Погибший приехал на территорию ЖК Французский квартал на машине “Volkswagen Caddy“ вместе с двумя друзьями, женой и двумя маленькими сыновьями. Хмелюк скончался после того, как его ударил в лицо выгуливающий собак мужчина. Сотрудники “скорой“ не смогли его реанимировать.

 

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Теги: убийство, УГО, Хмелюк, боксер, прокуратура, подозрение
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Комментариев (7)
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bertal    04.01.2019, 15:38
Оценка:  0
bertal
Трое в машине делают замечание пешеходу на зебре, один получает в табло, два его кореша разбежались, любой нормальный адвокат докажет что это была самооборона, Говно телохранители, впрочем и тело которое они охраняют
Meritus    04.01.2019, 15:22
Оценка:  +2
Meritus
Не сотрудника УГО, а хамла из УГО.
Via_dolorosa    04.01.2019, 15:21
Оценка:  +4
Via_dolorosa
115 статья это если чел_ действительно намеревался убить, а тут просто 2 барана поспорили у кого морда круче (непонятно чего они там ночью не поделили на улице), один ударил первым и неудачно попал так что тот скопытился. Никто боксёра не оправдывает, на него ведь не нападали но это не 115 по факту.
kOkOz    04.01.2019, 15:03
Оценка:  +1
kOkOz
СТАТЬЯ НЕПРАВИЛЬНАЯ .С ЧЕГО ЭТО ВДРУГ ТАК. ОН ЧТО ГОТОВИЛСЯ К ЭТОМУ. ЭТО УБИЙСТВО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИИ ПУСТЬ МУСОРА НЕ НАКРУЧИВАЮТ.ПРИ ХОРОШЕМ АДВОКАТЕ СТАТЬЮ ПОМЕНЯЮТ
Izvestnaya    04.01.2019, 14:59
Оценка:  0
Izvestnaya
потому что легче сначала применипть огнестрел и потом уже рассказівать, кто кому что и куда. только полковник Кольт всех уравнял. и у кого он есть -- тот и ровнее. а нету его у обічного народа украині, ибо народ украині не имеет права на самозащиту по решению его правителей. ибо народ - єто бідло.
П    04.01.2019, 14:55
Оценка:  0
П
36-летний кандидат в мастера спорта))))))
MonkeyBusiness    04.01.2019, 14:41
Оценка:  +5
MonkeyBusiness
статья неправильная, а вот если б простого смертного убили, то вообще была бы хулиганка. а здесь нашла коса на камень
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