Первых кандидатов в Антикорсуд забраковали

Совет международных экспертов рассмотрел вопрос добропорядочности восьми кандидатов в судьи.

Кандидат в судьи Антикорсуда должен получить одобрение минимум трех из шести международных экспертов depositphotos.com

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В ходе первого заседания Общественного совета международных экспертов были рассмотрены материалы кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда, сообщает РБК-Украина в пятницу, 4 января.

В заседании под председательством главы совета Энтони Хупера приняли участие все шесть членов совета. На нем рассматривался вопрос относительно добропорядочности восьми кандидатов в судьи антикоррупционного суда: Дмитрий Тишко, Тарас Заяц, Евгений Мартынов, Оксана Голуб, Анатолий Квятковский, Анатолий Загородний, Игорь Штульман, Юрий Кулинич.

По результатам рассмотрения материалов совет решил отклонить эти кандидатуры.

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Также совет инициировал созыв совместного заседания с Высшей квалификационной комиссией судей относительно этих кандидатов. На нем будет решено, отказывать ли кандидатам в участии в конкурсе. Для этого трое из шести членов совета должны проголосовать за этих кандидатов.

Напомним, конкурс в Антикоррупционный суд стартовал 12 ноября. В нем приняли участие 240 человек.