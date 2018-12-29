Первых кандидатов в Антикорсуд забраковали
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В ходе первого заседания Общественного совета международных экспертов были рассмотрены материалы кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда, сообщает РБК-Украина в пятницу, 4 января.
По результатам рассмотрения материалов совет решил отклонить эти кандидатуры.
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Также совет инициировал созыв совместного заседания с Высшей квалификационной комиссией судей относительно этих кандидатов. На нем будет решено, отказывать ли кандидатам в участии в конкурсе. Для этого трое из шести членов совета должны проголосовать за этих кандидатов.
Напомним, конкурс в Антикоррупционный суд стартовал 12 ноября. В нем приняли участие 240 человек.