Изучение языков улучшает память, скорость и объективность решений - Супрун

И.о. министра советует уже с начала года запланировать изучение хотя бы одного иностранного языка.

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Украинцам стоит запланировать себе изучение иностранного языка уже с начала года. Об этом на своей странице в Facebook заявила и.о. главы МОЗ Уляна Супрун.

“В список новогодних резолюций стоит непременно добавить пункты для саморазвития, - пишет она. - Изучение и совершенствование иностранного языка - стоит того, чтобы уже с начала года запланировать для этого время“.

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Изучение иностранных языков, отметила Супрун, помогает улучшить наши когнитивные навыки: “Проще говоря - позволяют нам более эффективно думать, принимать решения и в целом улучшают работу мозга“.

Владение иностранным языком улучшает функциональность мозга, подчеркнула и.о. министра. “Мы учимся распознавать новые знаки, понимать и обсуждать новые значения и общаться в различных языковых системах. Эти упражнения тренируют мозг быстро принимать решения“, - поясняет Супрун.

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Люди, говорящие более чем на двух языках, могут снизить риск появления проблем с памятью, также отметила чиновник.

“Чем больше языков вы знаете, тем меньше риски возникновения таких проблем. Более того, знание второго иностранного языка замедляет дегенеративные процессы в мозге для людей с болезнью Альцгеймера“, - отметила и.о. министра.

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По ее словам, отдельные исследования показывают также, что, когда мы думаем на иностранном языке, мы становимся менее пристрастными и способны принимать более взвешенные решения

“Двуязычность влияет на изменения мозга. Люди, которые общаются на двух языках, имеют больше серого вещества в областях мозга, ответственных за внимание, концентрацию и память“, - подчеркивает Супрун.

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Кроме того, знание второго языка учит мозг лучше переключаться на другие задачи. “Как человек “переключается“ между двумя языковыми системами, так же этот навык переходит и на другие виды задач“, - пишет глава Минздрава.

Особое внимание Супрун советует уделять английскому языку, ведь большинство авторитетных ресурсов публикуют информацию на английском языке. “Это язык современной науки. Поэтому хороший челлендж на 2019 год для тех, кто еще не владеет английским - работать над знанием иностранного языка“, - подчеркнула она.

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И.о. министра также посоветовала подборку сайтов для изучения английского языка для медиков от ресурса INgenius. “Недавно сделали очередную подборку полезных ресурсов, которые помогут изрядно подтянуть уровень английского языка медикам“, - пишет Супрун.

“Эти ресурсы будут полезны каждому, чтобы подтянуть лексику, устную речь и узнать новую информацию“, - заверила и.о. министра.

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