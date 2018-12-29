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С 2020 года заключенных украинских СИЗО и колоний начнут кормить по новым нормам

Комментариев: 4
В частности, увеличено разнообразие ассортимента и нормы продуктов, используемых при организации питания осужденных.
С 2020 года вступают в силу новые нормы питания заключенных
С 2020 года вступают в силу новые нормы питания заключенных
УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил новые нормы питания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах с 1 января 2020 года.

Соответствующее постановление от 27 декабря 2018 г. № 1150 опубликовано на Правительственном портале

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“Утвердить нормы питания лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы, местах временного содержания Государственной пограничной службы, изоляторах временного содержания, приемниках-распределителях для детей и других местах содержания Национальной полиции и специально отведенных местах для временного содержания (изоляторах временного содержания) Службы безопасности“, - говорится в документе. 

Также решением утверждены нормы замены продуктов питания.

“В частности, повышено разнообразие ассортимента и увеличены нормы продуктов, используемых при организации питания осужденных лиц, взятых под стражу и задержанных. Таким образом будет улучшено питание и приведены указанные нормы в соответствие с современными стандартами“, - говорится в пояснительной записке к постановлению. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

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Напомним, несмотря на значительный рост цен почти на все продукты питания в 2018 году, следующий год обещает очередное подорожание. Согласно прогнозам экспертов, в 2019 инфляция не остановится и не замедлится, а наоборот - будет прогрессировать огромными темпами.

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Теги: СИЗО, колония, питание, продукты
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Комментариев (4)
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FPN    04.01.2019, 16:55
Оценка:  +2
FPN
ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ И О НЁМ ЗАБОТИТСЯ ГОСУДАРСТВО, А НЕ О ГОЛОДНЫХ ДЕТЯХ!!!!!
Фарабунда_Марти    04.01.2019, 17:05
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
За забором тоже люди, уважаемый!
bertal    04.01.2019, 17:12
Оценка:  -1
bertal
там уже не люди, большинство, люди не убивают не насилуют и не воруют
Фарабунда_Марти    04.01.2019, 17:15
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
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Здесь отвечать не надо; дайте ответ самому себе.
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