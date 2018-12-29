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Автошколу, в которой обучалась Зайцева, могут закрыть

Комментариев: 9
Виновница резонансного ДТП в Харькове обучалась с значительными нарушениями.
Елена Зайцева получила удостоверение категории В 5 декабря 2015 года
Елена Зайцева получила удостоверение категории В 5 декабря 2015 года
objectiv.tv

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В учебном процессе автошколы, в которой обучалась Елена Зайцева (обвиняется в ДТП в Харькове в октябре 2017 года, когда погибли 6 человек), следствие выявило многочисленные нарушения. Автошколе грозит лишение акредитации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. В настоящее время ответы из вышеупомянутых организаций не получены“, - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что Зайцева отсутствовала на 5 занятиях. Эти данные зафиксированы в соответствующем журнале. Там же указано, что девушка присутствовала в автошколе 9 октября 2015 года. По информации Госпогранслужбы, Зайцевой не было в Украине в период с 8 по 11 октября.

Министерство образования в ответ на запрос следствия сообщило, что автошкола не имеет лицензии и, соответственно, не в праве выдавать документы гособразца.

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Ранее сообщалось о том, что 18 октября в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибли 6 человек. По делу открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек).

Ранее, 12 марта во время судебного заседания водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева признала свою вину и попросила прощения у потерпевших, поклявшись никогда не садиться за руль. 

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Теги: зайцева, харьков, дтп, автошкола
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Комментариев (9)
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MC_Aronoff    04.01.2019, 17:05
Оценка:  -1
MC_Aronoff
Вот и подумайте над базой ДТП, где будет вестись мониторинг.
Набрала школа "бонусов" - закрыли.
И человека в погонах, который кормится с этой школы - закрыли.

Или ездить научатся, или все на общественный тр-т пересядут.

Плюса те, что безопасность на дороге и высокие материи об экологии
navigator2    04.01.2019, 16:35
Оценка:  +3
navigator2
короче склифосовский, сідіти буде чи ні?
bertal    04.01.2019, 16:33
Оценка:  +4
bertal
Осталось найти крайнего, смешно, пора что-то менять в стране раз эта сучка до сих пор не получила пожизненное
GaryFisher    04.01.2019, 16:29
Оценка:  +4
GaryFisher
А МРЕО значит не причем...
нафнаф    04.01.2019, 16:27
Оценка:  +6
нафнаф
А что автошкола выдает права ? Мусор из ГАИ продавший права не при делах ? )))
Sancho-s    04.01.2019, 16:25
Оценка:  +1
Sancho-s
с каких фонарей?
qaz12011    04.01.2019, 16:14
Оценка:  +3
qaz12011
можно подумать в других автошколах как то иначе...
nfhvyt    04.01.2019, 16:07
Оценка:  +5
nfhvyt
Та что там Автошколу, и школу её закройте и дет.садик, только её не трогайте, ибо - невиновна.
Sancho-s    04.01.2019, 16:26
Оценка:  +1
Sancho-s
условный срок декану факультета)
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