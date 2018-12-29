Автошколу, в которой обучалась Зайцева, могут закрыть

Виновница резонансного ДТП в Харькове обучалась с значительными нарушениями.

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В учебном процессе автошколы, в которой обучалась Елена Зайцева (обвиняется в ДТП в Харькове в октябре 2017 года, когда погибли 6 человек), следствие выявило многочисленные нарушения. Автошколе грозит лишение акредитации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. В настоящее время ответы из вышеупомянутых организаций не получены“, - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что Зайцева отсутствовала на 5 занятиях. Эти данные зафиксированы в соответствующем журнале. Там же указано, что девушка присутствовала в автошколе 9 октября 2015 года. По информации Госпогранслужбы, Зайцевой не было в Украине в период с 8 по 11 октября.

Министерство образования в ответ на запрос следствия сообщило, что автошкола не имеет лицензии и, соответственно, не в праве выдавать документы гособразца.

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Ранее сообщалось о том, что 18 октября в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибли 6 человек. По делу открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек).

Ранее, 12 марта во время судебного заседания водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева признала свою вину и попросила прощения у потерпевших, поклявшись никогда не садиться за руль.