Супруги были вместе с 19 лет, купили квартиру в кредит, но уже выплатили его и у них не было конфликтов из-за жилья.

Супруги были вместе с 19 лет, но уже три года как разбежались, хотя Анатолий и жил вместе с семьей

История семьи в Виннице: Надежда очень любила детей и мужа, а его мать умирала

История семьи в Виннице: Надежда очень любила детей и мужа, а его мать умирала

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Погибшая в результате жестокого убийства в Виннице Надежда Малец была знакома со своим мужем Анатолием с 19 лет. Об этом пишет “Обозреватель“, рассказывая историю погибшей семьи.

Кум семьи Игорь рассказывает, что супруги были вместе с 19 лет, но уже три года как разбежались. “Хотя официально развод оформили примерно год назад, но разбежались уже года три как, практически сразу после рождения Светланки“, - говорит мужчина.

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“У него появилась женщина, она тоже живет в Виннице, у них там родился ребенок. Но Анатолий до последнего времени жил тут, в квартире“, - добавил кум. Он также добавил, что мать подозреваемого Валентина, которая также была убита 31 декабря, была очень больна.

“У нее была онкология 4-й стадии, она похудела за последнее время на 20 кг. Анатолий сам говорил: пока мама живет, я буду тут“, - отмечает Игорь.

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“Мы им звонили 30 декабря. Анатолий с Надей даже на корпоратив дома в ОСМД вместе ходили. Ничто не предвещало беды! Мы не можем понять, что могло произойти, и не можем поверить, что Толик это сделал!“ - со слезами рассказал он.

Двухуровневую 4-комнатную квартиру, в которой проживала вся семья, Надежда и Анатолий купили лет пять назад. Они взяли молодежный кредит и уже успели его выплатить. Деньги в семье были, их хватило и на хороший ремонт - Анатолий работал айтишником.

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Издание также разыскало старые фото Анатолия в социальных сетях, по которым видно, что он был достаточно полным молодым человеком, но затем занялся спортом и начал много писать об американском футболе. Также подозреваемый в убийстве поддерживал идеи здорового питания и носил вышиванки.

Вероятно, после смены образа у мужчины появилась любовница, говорит кум. “Помню, несколько лет назад они к нам на день рождение приезжали, так Толик несколько раз выходил разговаривать по телефону, чтобы никто не слышал. Видимо, уже тогда у него кто-то был“, - отметил Игорь.

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Знакомая Надежды Анна знала погибшую еще с юности. “Очень спокойная и добрая. А ее мужа, Анатолия, я знала с 1 курса Винницкого технического колледжа, тоже хороший и позитивный человек“, - говорит знакомая.

“У меня был шок, когда узнала об этом, очень тяжело и не верится до сих пор“, — подчеркнула Анна.

Еще одна знакомая погибшей Нади Александра рассказала, что их девочки ходили в одну группу в садике. Надежда была примером для нее в том, как любила своих детей, делится женщина.

“Мы как-то вместе пришли в садик. И перед расставанием Надя сказала дочке Светлане “Ты моя самая любимая зайка, я люблю тебя. Ты самая лучшая, знай это“. Надя так любила своих детей, она была примером для меня“, - говорит Александра.

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Другие знакомые, по данным издания, рассказали, что Надежда очень любила и своего мужа, а вот он мог поднять руку на сына и на нее.

Кроме того, на условиях анонимности знакомая семьи рассказала, что его любовницу звали Лина и она старше Анатолия. Почти год назад она родила ребенка, а незадолго до трагедии якобы звонила и угрожала Надежде.

“Получается, что Анатолий жил с семьей, в квартире еще была его больная мама. И позиция мамы была непреклонна - у тебя есть семья и дети, на этом точка. Она не принимала его любовницу“, - говорит знакомая.

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В Наде и детях бабушка души не чаяла. “Да и сам Анатолий был единственным сыном у матери, поздним и долгожданным. Его мама с папой очень любили. И вот он теперь убил мать, жену и детей! В голове не укладывается“, - добавила она.

Мотивов убийства родственники и знакомые семьи не могут понять - конфликтов из-за квартиры у Нади и Анатолия не было.

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Источники издания в полиции также рассказали, что подозреваемый Анатолий Малец после убийства два часа гулял по городу. Он успел переодеться, а молоток, которым убивал, завернуть в трусы и выкинуть в центре города.

Мужчина сам позвонил в “скорую“, при этом поздоровался, извинился и только потом сказал, что в квартире есть несколько трупов. Маленькую дочку Мальца еще можно было спасти, если бы ее не оставили на пару часов среди убитых.

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Напомним, ранее в суде подозреваемому в жестоком убийстве всей семьи в Виннице несколько раз становилось плохо, но медики не обнаружили причин для госпитализации. Кроме того, в суде рассказали подробности убийства.