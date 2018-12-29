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В Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчика

Комментариев: 1
Какую сумму денег похитили преступники, пока не сообщается.
В Одессе убили 80-летнего мужчину, который торговал валютой
В Одессе убили 80-летнего мужчину, который торговал валютой
bagnet.org

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В четверг, 3 января, в Малиновском районе Одессы неизвестные преступники убили 80-летнего одессита, который занимался обменом валют.

Об этом пишет Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.

Тело погибшего обнаружил его сын. По предварительным данным, смерть наступила от побоев, руки и ноги погибшего были связаны, во рту был кляп. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.

Какую сумму денег похитили преступники, пока не сообщается.

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Полиция открыла уголовное производство открыто по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, тарутинские правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь отрезал ухо своему односельчанину.

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Теги: пенсионер, валютчик, избиение
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Комментариев (1)
MC_Aronoff    04.01.2019, 17:10
Оценка:  0
MC_Aronoff
У "новой" полюции одна статья на всех?
Разбой с вымогательством в составе ОПГ никак не свяжем?
В соседней ветке эта же статья у парня "по неосторожности" при явке с повинной.
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