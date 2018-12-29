В Одессе неизвестные до смерти избили пенсионера-валютчика
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В четверг, 3 января, в Малиновском районе Одессы неизвестные преступники убили 80-летнего одессита, который занимался обменом валют.
Об этом пишет Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.
Тело погибшего обнаружил его сын. По предварительным данным, смерть наступила от побоев, руки и ноги погибшего были связаны, во рту был кляп. Точная причина смерти станет известна после экспертизы.
Какую сумму денег похитили преступники, пока не сообщается.
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Полиция открыла уголовное производство открыто по ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
Напомним, тарутинские правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь отрезал ухо своему односельчанину.
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