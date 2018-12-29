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Парубий вслед за Порошенко и Епифанием собрал в Стамбул делегацию

Комментариев: 2
Верховная Рада обнародовала программу визита президента и спикера в Турцию 5-6 января.
Парубий тоже едет в Стамбул на вручение Томоса
Парубий тоже едет в Стамбул на вручение Томоса
facebook.com/andriy.parubiy

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Кроме президента Петра Порошенко, 5-6 января в Турции будет пребывать с визитом спикер Андрей Парубий. О программе визита в Стамбул спикера и президента сообщила пресс-служба ВР.

Напомним, Порошенко собрался в Турцию в связи с вручением Томоса новоизбранному главе Православной Церкви Украины Епифанию. 

Пока глава ПЦУ и Вселенский Патриарх Варфоломей будут проводить торжественные мероприятия, связанные с получением Украиной автокефалии, спикер и президент запланировали встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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Кроме того, 5 января они встретятся также и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В этот же день участники украинской делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Святого Георгия. 

6 января Порошенко, Парубий и члены украинской делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, которую проведут Варфоломей и Епифаний, и в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

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Кроме того, украинская делегация посетит могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище и примет участие в Церемонии освящения воды в Патриаршем храме Святого Георгия.

Напомним, ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что РПЦ в ближайшее время не уйдет из Украины.

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Теги: Томос, Порошенко, Парубий, Турция, Епифаний, Варфоломей
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Комментариев (2)
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виджай    04.01.2019, 17:14
Оценка:  0
виджай
паЛубий будет у бога дикцию выпрашивать?
bertal    04.01.2019, 16:59
Оценка:  0
bertal
Вид на жительство подыскивает?
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