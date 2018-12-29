Парубий вслед за Порошенко и Епифанием собрал в Стамбул делегацию

Верховная Рада обнародовала программу визита президента и спикера в Турцию 5-6 января.

Парубий тоже едет в Стамбул на вручение Томоса facebook.com/andriy.parubiy

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Кроме президента Петра Порошенко, 5-6 января в Турции будет пребывать с визитом спикер Андрей Парубий. О программе визита в Стамбул спикера и президента сообщила пресс-служба ВР.

Напомним, Порошенко собрался в Турцию в связи с вручением Томоса новоизбранному главе Православной Церкви Украины Епифанию.

Пока глава ПЦУ и Вселенский Патриарх Варфоломей будут проводить торжественные мероприятия, связанные с получением Украиной автокефалии, спикер и президент запланировали встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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Кроме того, 5 января они встретятся также и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В этот же день участники украинской делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Варфоломеем и в молитве в Патриаршем храме Святого Георгия.

6 января Порошенко, Парубий и члены украинской делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, которую проведут Варфоломей и Епифаний, и в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

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Кроме того, украинская делегация посетит могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище и примет участие в Церемонии освящения воды в Патриаршем храме Святого Георгия.

Напомним, ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что РПЦ в ближайшее время не уйдет из Украины.