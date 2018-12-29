В Виннице священники УПЦ МП пришли под ОГА с плакатами

Митрополиты также направили в органы власти обращение с просьбой перестать дискриминировать церковь.

Митрополиты собрали под стенами ОГА акцию в поддержку Московского патриархата i-vin.info

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В Виннице митрополиты УПЦ МП пришли вместе с клириками и прихожанами под стены Винницкой ОГА. Об этом сообщает местное издание i-vin.info.

Акцию протеста сразу после координационного совета устроили митрополиты Ионафан, Варсонофий и Агапит. По их мнению, в Украине сейчас нарушается законодательство о религиозных организациях.

Под стенами ОГА клирики, митрополиты и миряне провели небольшой пикет i-vin.info

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Под ОГА верующие принесли плакаты с надписями “Наша церковь - УПЦ“, “Виннитчина за Блаженнейшего Онуфрия“ и “Прекратите гонения на каноническую церковь“.

Митрополиты отправили обращение в ОГА с призывом оставить УПЦ МП в покое i-vin.info

Всего под зданием облгосадминистрации собрались несколько сотен человек. Они провели непродолжительный пикет, после чего двинулись на площадь Независимости, а оттуда - в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Верующие и священники просили не ущемлять "каноническую церковь" в Украине i-vin.info

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Митрополиты также направили обращение в органы власти Винницкой области, в котором просят прекратить дискриминацию УПЦ МП.

Священники считают, что в Украине дискриминируют религиозные организации i-vin.info

Напомним, ранее в УПЦ МП рассказали, как бывший Винницкий митрополит УПЦ МП Симеон может перейти обратно из ПЦУ в их церковь.