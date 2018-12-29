В Виннице священники УПЦ МП пришли под ОГА с плакатами
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В Виннице митрополиты УПЦ МП пришли вместе с клириками и прихожанами под стены Винницкой ОГА. Об этом сообщает местное издание i-vin.info.
Акцию протеста сразу после координационного совета устроили митрополиты Ионафан, Варсонофий и Агапит. По их мнению, в Украине сейчас нарушается законодательство о религиозных организациях.
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Под ОГА верующие принесли плакаты с надписями “Наша церковь - УПЦ“, “Виннитчина за Блаженнейшего Онуфрия“ и “Прекратите гонения на каноническую церковь“.
Всего под зданием облгосадминистрации собрались несколько сотен человек. Они провели непродолжительный пикет, после чего двинулись на площадь Независимости, а оттуда - в Спасо-Преображенский кафедральный собор.
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Митрополиты также направили обращение в органы власти Винницкой области, в котором просят прекратить дискриминацию УПЦ МП.
Напомним, ранее в УПЦ МП рассказали, как бывший Винницкий митрополит УПЦ МП Симеон может перейти обратно из ПЦУ в их церковь.