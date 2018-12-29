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В Виннице священники УПЦ МП пришли под ОГА с плакатами

Комментариев: 7
Митрополиты также направили в органы власти обращение с просьбой перестать дискриминировать церковь.
Митрополиты собрали под стенами ОГА акцию в поддержку Московского патриархата
Митрополиты собрали под стенами ОГА акцию в поддержку Московского патриархата
i-vin.info

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В Виннице митрополиты УПЦ МП пришли вместе с клириками и прихожанами под стены Винницкой ОГА. Об этом сообщает местное издание i-vin.info.

Акцию протеста сразу после координационного совета устроили митрополиты  Ионафан, Варсонофий и Агапит. По их мнению, в Украине сейчас нарушается законодательство о религиозных организациях.

Под стенами ОГА клирики, митрополиты и миряне провели небольшой пикет
Под стенами ОГА клирики, митрополиты и миряне провели небольшой пикет
i-vin.info

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Под ОГА верующие принесли плакаты с надписями “Наша церковь - УПЦ“, “Виннитчина за Блаженнейшего Онуфрия“ и “Прекратите гонения на каноническую церковь“.

Митрополиты отправили обращение в ОГА с призывом оставить УПЦ МП в покое
Митрополиты отправили обращение в ОГА с призывом оставить УПЦ МП в покое
i-vin.info

Всего под зданием облгосадминистрации собрались несколько сотен человек. Они провели непродолжительный пикет, после чего двинулись на площадь Независимости, а оттуда - в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Верующие и священники просили не ущемлять
Верующие и священники просили не ущемлять "каноническую церковь" в Украине
i-vin.info

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Митрополиты также направили обращение в органы власти Винницкой области, в котором просят прекратить дискриминацию УПЦ МП.

Священники считают, что в Украине дискриминируют религиозные организации
Священники считают, что в Украине дискриминируют религиозные организации
i-vin.info

Напомним, ранее в УПЦ МП рассказали, как бывший Винницкий митрополит УПЦ МП Симеон может перейти обратно из ПЦУ в их церковь.

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Теги: УПЦ МП, протесты, Винница, митрополиты, ОГА
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Комментариев (7)
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Letohradek    04.01.2019, 17:25
Оценка:  +1
Letohradek
Московские попы, вам не рады в Украине! Пакуйте чемоданы!
П    04.01.2019, 17:24
Оценка:  +1
П
А как же смирение?
bertal    04.01.2019, 17:17
Оценка:  +2
bertal
Это все Винницкие священники? Боюсь представить сколько их в Киеве
sharry-sharry    04.01.2019, 17:16
Оценка:  +2
sharry-sharry
Кацапские попы в основном и титушек с десяток,вот и все верующие...
iseamaster    04.01.2019, 17:06
Оценка:  -2
iseamaster
Петро казав, що украинцы тысячу лет молились что бы получить ПУПЕЦ. Откуда эти люди взялись?
sharry-sharry    04.01.2019, 17:14
Оценка:  +2
sharry-sharry
А ты видишь что одни попы собрались,которых от кормушек стали отгонят или совсем уже видеть и мыслить разучился?
Letohradek    04.01.2019, 17:25
Оценка:  +1
Letohradek
Этот ватный баран - iseamaster, зэка выбирал, что он может умного сказать? )))
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